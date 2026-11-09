Лавров: в Абу-Даби согласуют принципы для потенциального соглашения по Украине

Министр напомнил, что на переговорах США, Украины и России будут обсуждаться вопросы безопасности российской и украинской сторон, а также региона в целом. «При этом понимание, которое все разделяют, заключается в том, что переговоры посвящены согласованию тех принципов, которые будут одобрены в завершение переговоров по полноценному урегулированию»,— сказал господин Лавров.