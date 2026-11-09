Лавров: в Абу-Даби согласуют принципы для потенциального соглашения по Украине
На переговорах в Абу-Даби делегации России, США и Украины займутся утверждением принципов, которые могут быть одобрены в финальном соглашении по урегулированию конфликта на Украине. Об этом на пресс-конференции заявил глава российского МИДа Сергей Лавров.
Министр напомнил, что на переговорах США, Украины и России будут обсуждаться вопросы безопасности российской и украинской сторон, а также региона в целом. «При этом понимание, которое все разделяют, заключается в том, что переговоры посвящены согласованию тех принципов, которые будут одобрены в завершение переговоров по полноценному урегулированию»,— сказал господин Лавров.
Также Сергей Лавров назвал «вполне естественным» участие замглавы МИДа Сергея Рябкова в переговорах. Министр отметил, что господин Рябков курирует «вопросы Северной Атлантики» и «вопросы контроля над вооружениями в самом широком плане».
Трехсторонние переговоры США, Украины и России в столице ОАЭ запланированы на 10-11 ноября. В состав российской делегации вошли помощник президента Владимир Мединский, заместители министра иностранных дел Сергей Рябков и Михаил Галузин, а также представители двух управлений Генштаба — Игорь Костюков и Юрий Жигарловский.