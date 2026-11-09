Акции «Уралсиба» подскочили на 22% на рекомендации по дивидендам

Банк выплачивает дивиденды нерегулярно. В последний раз акционеры получали выплаты за 2023 и 2025 годы. До этого прибыль распределяли по итогам 2012 года. В 2015 году ЦБ объявил о санации «Уралсиба» в том числе из-за снижения стоимости активов. На финансовое оздоровление кредитной организации потребовалось около девяти лет.