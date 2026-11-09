Акции «Уралсиба» подскочили на 22% на рекомендации по дивидендам
Акции банка «Уралсиб» на торгах Мосбиржи утром 9 ноября подорожали на 22,2% — до 0,1789 руб. за штуку. С 10:20 до 10:50 торговая площадка проводила дискретный аукцион для снижения волатильности на рынке.
По состоянию на 14:40 котировки «Уралсиба» находились на отметке 0,1694 руб. за бумагу (+17,64%). Поводом для резкого роста цены стала рекомендация совета директоров банка выплатить дивиденды в размере 0,0277 руб. на акцию за девять месяцев. Всего на эти цели «Уралсиб» направит 10 млрд руб.
Банк выплачивает дивиденды нерегулярно. В последний раз акционеры получали выплаты за 2023 и 2025 годы. До этого прибыль распределяли по итогам 2012 года. В 2015 году ЦБ объявил о санации «Уралсиба» в том числе из-за снижения стоимости активов. На финансовое оздоровление кредитной организации потребовалось около девяти лет.