Умер лидер рок-группы «Разные люди» Александр Чернецкий

Александр Чернецкий родился в 1966 году в Харькове. Еще в школьные годы начал играть на гитаре, вдохновившись творчеством Владимира Высоцкого. В 1989 году создал в родном городе группу «Разные люди». После переезда музыканта в Санкт-Петербург в 1999 году коллектив прошел через разные составы. «Разные люди» вскоре обрели популярность и стали одними из наиболее заметных участников советского рок-движения.