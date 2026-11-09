Структуры «КДВ» взыскивают с основателя холдинга 5,4 млрд рублей

Денис Штенгелов (состоит в экстремистском и запрещенном объединении) владел группой компаний «КДВ», к которой относились бренды «Кириешки», «Яшкино» и другие. В 2025 году суд по иску Генпрокуратуры обратил имущество миллиардера в доход государства. Тот же суд признал бизнесмена и его семью экстремистским объединением и запретил его деятельность. Впоследствии предпринимателя и его отца Николая внесли в перечень террористов и экстремистов.