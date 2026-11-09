Структуры «КДВ» взыскивают с основателя холдинга 5,4 млрд рублей
Истцы требуют признать недействительными четыре взаимосвязанных договора займа
Структуры томского холдинга «КДВ Групп» — АО «КДВ», АО «Боавишта» и АО «Кондитерус Ком», перешедшие в начале 2026 года под управление «РСХБ-Финанс» после национализации активов, подали в арбитражный суд Томской области иск к бывшему владельцу Денису Штенгелову (состоит в экстремистском и запрещенном объединении) на сумму 5,45 млрд руб.
Заявители требуют признать недействительными четыре взаимосвязанных договора займа и применить последствия их недействительности, рассказали «Ъ» в пресс-службе суда. Иск зарегистрирован в картотеке арбитражных дел 6 ноября, к производству пока не принят.
Помимо иска к основателю, структуры «КДВ Групп» подали отдельные заявления в арбитражный суд Томской области к шести иностранным компаниям: Flexway Fzco, Katrina Factory Fze, QP5 Europe LLC For Trade, Smart Seven Mini Mart LLC, KDV USA LLC и KDV-Sport PTY LTD. Суммы и содержание претензий к этим организациям не уточняются. Все заявления также пока не приняты к производству.
Параллельно с судебными разбирательствами в холдинге произошла смена руководства. В конце октября управление перешло от «РСХБ-Финанс» к новым топ-менеджерам: АО «Кондитерус Ком» и АО «КДВ» возглавил Алексей Дуранин, а генеральным директором АО «Боавишта» стала Мария Денисова. Она же возглавила ООО «Ярче», которое занимается финансовыми операциями холдинга.
Денис Штенгелов (состоит в экстремистском и запрещенном объединении) владел группой компаний «КДВ», к которой относились бренды «Кириешки», «Яшкино» и другие. В 2025 году суд по иску Генпрокуратуры обратил имущество миллиардера в доход государства. Тот же суд признал бизнесмена и его семью экстремистским объединением и запретил его деятельность. Впоследствии предпринимателя и его отца Николая внесли в перечень террористов и экстремистов.