Навальный выдвинул ультиматум: регистрируйте кандидатов или выйдем к мэрии

Основатель Фонда по борьбе с коррупцией Алексей Навальный, выступая на митинге за допуск оппозиционных кандидатов к выборам в Мосгордуму, обратился с ультиматумом к властям Москвы. «Если за неделю не зарегистрируют (оппозиционеров на выборах в Мосгордуму.— “Ъ”), то в следующую субботу выйдем к мэрии,— заявил он.— Я здесь вижу людей, и я не позволю игнорировать их права».

Член Мосгоризбиркома Дмитрий Реут ответил на ультиматум: «Не надо свои личные эмоции и обиды выдавать представлять как законные основы, лучше к выборам надо готовиться».

В 15:53 со сцены объявили, что митинг закончен, передает корреспондент “Ъ”. К моменту перекрытия рамок в 15:50 на территорию митинга пришли 22,4 тыс., сообщает «Белый счетчик». По данным МВД, на акции присутствовали порядка 12 тыс. человек.

Напомним, Мосгоризбирком отказался зарегистрировать 57 кандидатов в депутаты Мосгордумы, в том числе Любовь Соболь, Ивана Жданова, Константина Янкаускаса, Юлию Галямину, Елену Русакову, Кирилла Гончарова, Геннадия и Дмитрия Гудковых, Сергея Митрохина, Александра Соловьева и Илью Яшина. Причиной отказа стал брак в собранных подписях.

С воскресенья в Москве проходили несогласованные акции в поддержку снятых с выборов кандидатов.

Подробнее о подготовке акции читайте в публикации “Ъ” «Отказ в регистрации обжалуют на проспекте Сахарова».

Роман Дорофеев