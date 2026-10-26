Песков: Россия готова обсуждать поставки газа Европе при наличии интереса

Пресс-секретарь уточнил, что из-за сокращения закупок странами ЕС российская сторона стала увеличивать продажи газа в альтернативных направлениях. «Если будут желающие со стороны Запада, и если будут объемы газа, которые можно продать, тогда можно говорить о том, что что-то можно обсуждать»,— сказал «РИА Новости» представитель Кремля.