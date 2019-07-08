Как сейчас добраться в Грузию на самолете

С 8 июля прямое авиасообщение между Россией и Грузией приостановлено, поэтому туристам приходится искать варианты с пересадкой. Грузинский авиаперевозчик Georgian Airways предлагает летать через Ереван, этот маршрут наиболее короткий: 2,5 часа из Москвы до столицы Армении, получасовая пересадка и еще 30 минут в полете до Тбилиси. Georgian Airways с 8 июля будет летать в Ереван и обратно дважды в день вместо одного рейса в сутки. Но, если брать вылет 10–12 июля с возвращением на следующей неделе, билет туда-обратно может обойтись до 65 тыс. руб.

Также через Ереван с 10 июля можно будет добраться рейсом Georgian Airways и в Батуми. Согласно заявлению компании, перевозчик обещает сделать время трансфера не более часа. Совместив полет «Уральскими авиалиниями» в Ереван с рейсом Georgian Airways до Батуми, можно добраться с относительно небольшими затратами примерно за 25 тыс. руб.

Другим относительно быстрым маршрутом может стать пересадка через Минск, путь в Грузию займет 1 час 20 минут до Минска и три часа до Тбилиси.

Самым экономичным вариантом может оказаться полет в Тбилиси через армянский Гюмри и пересадка в казахском Нурсултане на обратном пути. Выйдет примерно 26 тыс. руб., но обратный маршрут займет почти 10 часов (включая 3,5 часа из Нурсултана до Москвы). Этот же маршрут, по статистике онлайн-поисковиков, является самым популярным. Также можно полететь «Победой» в Гюмри, а вернуться уже Belavia через Минск.

Наконец, существует вариант полета с пересадкой через Стамбул. Перелет Turkish Airlines из Москвы в Тбилиси в один конец можно совершить на этой неделе примерно за 23 тыс. руб., однако время пересадки может занять до восьми часов.

До введения запрета из российских авиакомпаний чаще всего в Грузию летали «Аэрофлот» (14 рейсов в неделю) и S7 (17 рейсов). В «Аэрофлоте» заявили “Ъ”, что не планируют вводить дополнительные рейсы в города, откуда можно было бы летать в Грузию с пересадкой. Там добавили, что всем пассажирам, купившим билеты в Грузию с возвратом 8 июля или позже, было предложено помимо полного возврата денег изменение даты перевозки на более раннюю (до 8 июля) или изменение пункта назначения на Ереван, Баку или Владикавказ. Представитель авиакомпании S7 Анна Бажина заявила “Ъ”, что проблем с переоформлением ранее приобретенных билетов в Грузию не возникнет, бесплатно маршрут можно поменять на Ереван, Владикавказ или Сочи. По словам Анны Бажиной, около 80% пассажиров воспользовались опцией возврата билетов за полную стоимость. В планах S7 пустить освободившиеся воздушные судна по внутренним рейсам на южном направлении.

Юлия Федотова