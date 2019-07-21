WSJ: Трамп на следующей неделе обсудит с сенаторами санкции против Турции

Президент США Дональд Трамп планирует на будущей неделе обсудить с группой сенаторов санкции против Турции из-за поставки российских комплексов С–400, пишет The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники. Встреча должна состояться в Белом доме.

Как сообщает газета, господин Трамп сказал своим советникам, что хочет избежать введения санкций. Источники утверждают, что он заверил в этом президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Однако он должен обсудить этот вопрос с членами Конгресса, которые занимают более жесткую позицию и оказывают давление на Белый дом, говорят собеседники агентства.

Напомним, контракт на поставку Турции четырех ЗРС «Триумф» на сумму около $2,5 млрд был подписан в 2017 году. Из-за поставок С-400 США пригрозили Турции исключением из программы истребителей-бомбардировщиков F-35. Поставки С–400 в Турцию начались 12 июля. Первая партия компонентов была доставлена на авиабазу Мюртед в Анкаре.

Группа американских сенаторов призвала президента США ввести санкции против Турции «за опасное партнерство с Путиным». Президент Турции выразил уверенность, что Вашингтон не будет вводить санкции.

Подробнее — в материале “Ъ” «Покупка С-400 может дешево обойтись Турции».