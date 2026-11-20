Павел Бирюков,

главный экономист Сезонный рост спроса на валюту со стороны импортеров На минувшей неделе на бирже наблюдался значительный рост волатильности курса, средние изменения составляли 0,5–0,8% в день. Это может объясняться высоким предложением валюты со стороны экспортеров, сформированными повышенными экспортными ценами на нефть в октябре ($101,5 за баррель в среднем, по данным МЭР), а также возможным началом подготовки к уплате налогов (30 ноября). Добавляет волатильности сезонный рост спроса на валюту со стороны импортеров (среднемесячный спрос на валюту в ноябре–декабре в среднем на 8% превышает аналогичный показатель января—октября). В связи с этим мы ожидаем, что на предстоящей неделе курс рубля может

Наталья Ващелюк,

старший аналитик Локальную поддержку может оказывать приближение налогового периода Рубль остается относительно стабильным, несмотря на противоречивую динамику финансовых рынков и внешних условий. Локальную поддержку национальной валюте может оказывать приближение налогового периода, а также постепенный характер влияния нефтяных цен на внутренний валютный рынок. Объем налогов в ноябре, вероятно, будет меньше, чем в предыдущем месяце, так как в октябре экспортеры нефти вносили квартальные платежи в бюджет. При этом основные налоговые выплаты должны быть осуществлены 30 ноября, в результате некоторое временное укрепление рубля может наблюдаться во второй половине недели. В ближайшую неделю при отсутствии значимых изменений во внешних условиях валютный курс может составлять 81–84 руб./$ и 12,1–12,6 руб./CNY.

Илья Федоров,

главный экономист В декабре существенно курс не изменится Курс рубля дрейфует в сторону 80 руб. за доллар по мере приближения налогового периода. Валютная выручка, поступающая на рынок, сформирована по высокой цене нефти сентября-октября. Пока ее хватает для сохранения рублем текущих позиций. Полагаем, что в декабре существенно курс не изменится. Будет все еще относительно высокое предложение валюты при снижении спроса со стороны Минфина. Краткосрочно курс сохранится на уровне 80–83 руб./$.

Богдан Зварич,

управляющий по анализу банковского и финансового рынков Динамика нефтяных цен продолжит выступать сдерживающим фактором На следующей неделе вероятны попытки дальнейшего укрепления рубля. Ключевым поддерживающим фактором выступит увеличение предложения иностранной валюты со стороны экспортеров в преддверии налоговых выплат. Вместе с тем динамика нефтяных цен продолжит выступать сдерживающим фактором. При сохранении негативной конъюнктуры на нефтяном рынке возможно снижение курса юаня к нижней границе диапазона 12–12,5 руб./CNY, а доллара — к отметке порядка 80 руб./$. В случае восстановления цен на нефть прогнозные уровни могут скорректироваться: по юаню — до 11,8 руб./CNY, по доллару — до 78 руб./$.

Станислав Дужинский,

главный аналитик Стране потребуется более длительный период жесткой денежно-кредитной политики Близость пика налоговых выплат может оказать поддержку курсу национальной валюты. Внимание рынка будет устремлено на прогноз дальнейшего движения ключевой ставки в декабре, которая с большой долей вероятности останется на прежнем уровне. Риторика регулятора в отношении ключевой ставки предельно ясна — стране потребуется более длительный период жесткой денежно-кредитной политики. Тем временем не на стороне российского рубля могут оказаться свежие данные по инфляционным ожиданиям россиян на год вперед в ноябре, которые выросли до 13,5% с 13,2% в октябре. В фокусе для мировых рынков оценка экономических и геополитических перспектив после трехсторонней встречи глав России, США и Китая. Между тем для курса евро по-прежнему в числе приоритетных новостей — политические и бюджетные риски Франции, которые не утрачивают своей актуальности.