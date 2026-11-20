Курс доллара. Прогноз на 23–27 ноября
Минувшую неделю рубль завершает укреплением позиций против ведущих мировых валют. По итогам торгов пятницы внебиржевой курс доллара закрылся на отметке 81,82 руб./$, что почти на 90 коп. ниже значений конца предшествующей недели. Поддержку рублю оказывает высокое предложение валюты со стороны экспортеров, а также надежды на продолжение переговорного процесса по урегулированию конфликта на Украине.
|Банки
|Прогноз курса доллара (руб./$)
|Банк Зенит
|82.00
|Банк Русский Стандарт
|81.00-83.00
|ПСБ
|80.00-85.00
|«БКС Мир инвестиций»
|80.00-83.00
|УК Первая
|81.00-84.00
|Газпромбанк
|81.40-82.70
|Консенсус-прогноз *
|82.09
* Консенсус-прогноз рассчитывался как среднее арифметическое прогнозов аналитиков
Сезонный рост спроса на валюту со стороны импортеров
На минувшей неделе на бирже наблюдался значительный рост волатильности курса, средние изменения составляли 0,5–0,8% в день. Это может объясняться высоким предложением валюты со стороны экспортеров, сформированными повышенными экспортными ценами на нефть в октябре ($101,5 за баррель в среднем, по данным МЭР), а также возможным началом подготовки к уплате налогов (30 ноября). Добавляет волатильности сезонный рост спроса на валюту со стороны импортеров (среднемесячный спрос на валюту в ноябре–декабре в среднем на 8% превышает аналогичный показатель января—октября). В связи с этим мы ожидаем, что на предстоящей неделе курс рубля может
Локальную поддержку может оказывать приближение налогового периода
Рубль остается относительно стабильным, несмотря на противоречивую динамику финансовых рынков и внешних условий. Локальную поддержку национальной валюте может оказывать приближение налогового периода, а также постепенный характер влияния нефтяных цен на внутренний валютный рынок. Объем налогов в ноябре, вероятно, будет меньше, чем в предыдущем месяце, так как в октябре экспортеры нефти вносили квартальные платежи в бюджет. При этом основные налоговые выплаты должны быть осуществлены 30 ноября, в результате некоторое временное укрепление рубля может наблюдаться во второй половине недели. В ближайшую неделю при отсутствии значимых изменений во внешних условиях валютный курс может составлять 81–84 руб./$ и 12,1–12,6 руб./CNY.
В декабре существенно курс не изменится
Курс рубля дрейфует в сторону 80 руб. за доллар по мере приближения налогового периода. Валютная выручка, поступающая на рынок, сформирована по высокой цене нефти сентября-октября. Пока ее хватает для сохранения рублем текущих позиций. Полагаем, что в декабре существенно курс не изменится. Будет все еще относительно высокое предложение валюты при снижении спроса со стороны Минфина. Краткосрочно курс сохранится на уровне 80–83 руб./$.
Динамика нефтяных цен продолжит выступать сдерживающим фактором
На следующей неделе вероятны попытки дальнейшего укрепления рубля. Ключевым поддерживающим фактором выступит увеличение предложения иностранной валюты со стороны экспортеров в преддверии налоговых выплат. Вместе с тем динамика нефтяных цен продолжит выступать сдерживающим фактором. При сохранении негативной конъюнктуры на нефтяном рынке возможно снижение курса юаня к нижней границе диапазона 12–12,5 руб./CNY, а доллара — к отметке порядка 80 руб./$. В случае восстановления цен на нефть прогнозные уровни могут скорректироваться: по юаню — до 11,8 руб./CNY, по доллару — до 78 руб./$.
Стране потребуется более длительный период жесткой денежно-кредитной политики
Близость пика налоговых выплат может оказать поддержку курсу национальной валюты. Внимание рынка будет устремлено на прогноз дальнейшего движения ключевой ставки в декабре, которая с большой долей вероятности останется на прежнем уровне. Риторика регулятора в отношении ключевой ставки предельно ясна — стране потребуется более длительный период жесткой денежно-кредитной политики. Тем временем не на стороне российского рубля могут оказаться свежие данные по инфляционным ожиданиям россиян на год вперед в ноябре, которые выросли до 13,5% с 13,2% в октябре. В фокусе для мировых рынков оценка экономических и геополитических перспектив после трехсторонней встречи глав России, США и Китая. Между тем для курса евро по-прежнему в числе приоритетных новостей — политические и бюджетные риски Франции, которые не утрачивают своей актуальности.
В фокусе приближение основных налоговых выплат ноября
Рубль остается стабильным, несмотря на глобальное укрепление доллара в ответ на снижение котировок рискованных активов и ожиданий дальнейшего повышения базовой ставки ФРС. Нейтральные итоги саммита АТЭС не способствуют укреплению курса, однако рынок продемонстрировал нейтральную реакцию на них. В фокусе приближение основных налоговых выплат ноября, которые еще смогут оказать рублю поддержку, судя по высокому уровню цен на нефть в октябре. Платежи по НДПИ за вычетом корректировок по демпферным выплатам могут составить около 0,5 трлн руб., что может временно укрепить рубль к нижней границе текущего диапазона 80–85 руб./$.