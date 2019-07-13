Россия доставила в Анкару новую партию компонентов для С-400

На турецкой авиабазе Мюртед в Анкаре приземлился российский самолет, доставивший очередную партию компонентов для зенитных ракетных систем С-400. О прибытии самолета сообщило Министерство обороны Турции на своей странице в Twitter.

Поставки российских C-400 начались вчера, 12 июля. В течение суток в Анкару прибыли три Ан-124. Ожидается, что процесс доставки продолжится в ближайшие дни.

Контракт на поставку Турции четырех ЗРС «Триумф» на сумму около $2,5 млрд был подписан в 2017 году. Из-за покупки Турцией С-400 Вашингтон отказался передавать Анкаре истребители пятого поколения F-35, а также грозился прекратить партнерство с Турцией по производству комплектующих F-35. Группа американских сенаторов призвала президента США Дональда Трампа ввести санкции против Турции «за опасное партнерство с Путиным».

Подробнее о российско-турецкой сделке — в материале “Ъ” «С-400 высадились в Турции».