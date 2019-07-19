Отказ в регистрации обжалуют на проспекте Сахарова

Субботний митинг за пересмотр отказов в регистрации независимым кандидатам в Мосгордуму, который начнется в 14:00 на проспекте Академика Сахарова, соберет от 8 тыс. до 12 тыс. человек, прогнозирует Фонд развития гражданского общества. Причем существенную часть составит так называемый протестный актив Москвы, который посещает все митинги вне зависимости от их проблематики. Большинство независимых кандидатов подтвердили “Ъ” свое намерение участвовать в акции, в том числе голодающая шестой день Любовь Соболь. Другая аналогичная согласованная акция, которая должна была пройти 21 июля, не состоится: организаторы отозвали заявку.

Согласованный на 20 июля митинг с требованием пересмотра отказов в регистрации независимым кандидатам в депутаты Мосгордумы, который пройдет на проспекте Академика Сахарова, соберет от 8 тыс. до 12 тыс. человек, прогнозирует глава Фонда развития гражданского общества Константин Костин. По его словам, наиболее вероятен «инерционный сценарий»: на улицу выйдет сложившийся еще с 2012 года протестный актив Москвы. Эти люди регулярно, говорит эксперт, принимают участие во всех акциях протеста вне зависимости от их проблематики.

Кроме того, добавил господин Костин, на проспект Сахарова придет сложившаяся группа поддержки кандидатов — сотрудники штабов, волонтеры и другие люди, которые принимали участие в предварительном этапе кампании.

Выборы в Московскую городскую думу пройдут 8 сентября. 18 июля Мосгоризбирком подвел итоги регистрации кандидатов. Кандидатами в депутаты Мосгордумы зарегистрированы 233 человека: 62 самовыдвиженца и 171 по партийным спискам. 57 человек получили отказ, в том числе Любовь Соболь, Иван Жданов, Константин Янкаускас, Юлия Галямина, Елена Русакова, Кирилл Гончаров, Геннадий и Дмитрий Гудковы, Сергей Митрохин, Александр Соловьев, Илья Яшин. Основная причина отказов — «брак» в подписях, собранных кандидатами в поддержку выдвижения. Кандидаты, получившие отказ, в свою очередь заявили о нарушениях при проверке подписей, в частности, о том, что в комиссиях намеренно вводили искаженные данные для сверки подписных листов с полицейской базой данных и системой ГАС «Выборы».

Мэрия Москвы согласовала заявку на протестную акцию с количеством участников до 15 тыс. человек. Для сравнения, в 18 тыс. человек полиция оценила численность участников одного из крупнейших митингов последних лет — «Марша миллионов» на проспекте Сахарова 12 июня 2012 года (по оценке организаторов, на него вышли около 100 тыс. человек). Организатор акции на проспекте Сахарова — Либертарианская партия России. Свое участие в ней “Ъ” подтвердили Дмитрий Гудков, Иван Жданов, Сергей Митрохин, Елена Русакова, Кирилл Гончаров, а также Любовь Соболь, которая шестой день подряд голодает в знак протеста. «Я себя плохо чувствую, но буду обязательно. У меня сильная мышечная слабость, головокружение, сильная потеря в весе и одышка,— рассказала “Ъ” госпожа Соболь.— Я собираюсь продолжать голодовку, выходить на акции. А также я сегодня подала апелляцию на решение об отказе в моей регистрации. Я буду бороться за регистрацию, за соблюдение прав москвичей до победного конца».

«Тема нерегистрации кандидатов на выборы в Мосгордуму не задевает большие социальные группы граждан, причем даже тех, которые чем-то недовольны,— заявил корреспонденту “Ъ” господин Костин.— Она не кажется им настолько важной и существенной, чтобы таким образом, выходя на улицу, демонстрировать свое недовольство. Плюс невысокий уровень информирования, да и в целом на сегодняшний день выборы в Мосгордуму не очень интересуют москвичей».

В пятницу стало известно, что организаторы другой акции в поддержку незарегистрированных кандидатов, которая планировалась 21 июля, отозвали свое заявление.

Об этом на своей странице в Facebook написал один из ее организаторов, президент Центра социальных и политических исследований «Аспект» Георгий Федоров.

Всю минувшую неделю в Москве проходили несогласованные акции в поддержку незарегистрированных кандидатов в депутаты Мосгордумы. Первая из них прошла 14 июля в Новопушкинском сквере. На акцию пришло около 1 тыс. человек, по окончании было задержано более 35 человек, в том числе несколько кандидатов. Тогда же один из незарегистрированных кандидатов Илья Яшин призвал всех присутствующих собираться каждый день до 19 июля на Трубной площади. Акция 15 июля на Трубной площади собрала порядка 500 человек и закончилась без вмешательства полиции. Все последующие акции на Трубной площади также прошли без разборок с правоохранительными органами и собирали примерно одинаковое количество участников, 300–500 человек.

Елена Рожкова