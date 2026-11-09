СВР: Евросоюз введет ограничения для украинских уклонистов
Служба внешней разведки России заявила, что Евросоюз планирует ужесточить условия пребывания украинских мужчин, чтобы вынудить их вернуться на родину для участия в боевых действиях. По данным ведомства, в руководстве ЕС активно ищут способы восполнения потерь армии Украины.
В СВР утверждают, что в Брюсселе намерены «любыми средствами» выдавить на родину более миллиона украинских мужчин, проживающих в странах ЕС. Первым шагом ведомство называет решение Совета ЕС с августа не предоставлять украинцам призывного возраста статус временной защиты.
До конца года, по информации службы, планируется дополнительно усложнить жизнь украинским уклонистам: создать им проблемы при получении финансовых услуг, устройстве на работу и найме жилья в Европе. Официального подтверждения этой информации от институтов ЕС не поступало.