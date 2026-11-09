В Ленинградской области ввели ограничения на отпуск топлива
Оперативный штаб Ленинградской области ввел временные ограничения на отпуск топлива. В одни руки на заправках нельзя отпускать более 30 л бензина и более 50 л дизельного топлива. Об этом сообщил губернатор региона Александр Дрозденко в «Максе».
По словам господина Дрозденко, ограничения в регионе ввели из-за того, что несколько крупных вертикально-интегрированных нефтяных компаний ввели похожие правила отпуска топлива. Продажу бензина и дизеля в канистры руководство региона призвало «сохранить в пределах лимита на одну заправку».
Губернатор пояснил, что правительство региона приняло такое решение, чтобы «предотвратить ажиотажный спрос» и удовлетворить потребности местных жителей в топливе. Руководство Ленинградской области направило письма с новыми правилами во все топливные компании, работающие на рынке региона.