В Ленинградской области ввели ограничения на отпуск топлива

По словам господина Дрозденко, ограничения в регионе ввели из-за того, что несколько крупных вертикально-интегрированных нефтяных компаний ввели похожие правила отпуска топлива. Продажу бензина и дизеля в канистры руководство региона призвало «сохранить в пределах лимита на одну заправку».