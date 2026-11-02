Премьер Грузии пообещал укреплять коммуникации с Россией
Грузия готова укрепить каналы коммуникаций с Россией, в том числе торгово-экономические и гуманитарные, заявил журналистам премьер-министр Ираклий Кобахидзе, передает «Интерфакс».
Господин Кобахидзе отметил, что уже приступил к выполнению своих обязанностей спецпредставитель премьер-министра по вопросам отношений с Россией Гиоргий Зурабашвили, который был назначен на эту должность в октябре.
При назначении господина Зурабашвили премьер-министр говорил, что «урегулирование конфликта с Россией, существующие торгово-экономические отношения и проведение диалога по гуманитарным вопросам» является для Грузии одним из главных приоритетов.
Ираклий Кобахидзе назначил Гиоргия Зурабашвили на пост спецпредставителя премьер-министра по связям с Россией 21 октября.
«В условиях отсутствия дипломатических отношений с Российской Федерацией вместе с Женевским процессом назначению специального представителя премьер-министра для решения этих вопросов отводится ключевая роль», — сказал тогда господин Кобахидзе.