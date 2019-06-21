«Вероятно, Иран допустил ошибку»

Вопреки опасениям, президент США не стал отдавать распоряжение о нанесении ударов по территории Ирана. При этом, по данным источников газеты The New York Times, он изменил свое решение в последний момент. Причиной новой эскалации стал инцидент с американским беспилотником. По версии Тегерана, он залетел на иранскую территорию и поэтому был сбит. По версии Вашингтона, инцидент произошел в международном воздушном пространстве над Ормузским проливом. Каждая из сторон весь четверг настаивала на своей версии и обвиняла другую во лжи. Так или иначе, говорить о том, что нанесение ударов по целям в Иране полностью отменено, а не отложено, пока не приходится.

Две версии

«В семь вечера в четверг (2:00 пятницы по московскому времени) после активных консультаций и споров в Белом доме среди ключевых помощников президента, занимающихся вопросами национальной безопасности, и лидеров Конгресса военные и дипломаты ожидали, что будут нанесены удары»,— написала The New York Times со ссылкой на свои источники в администрации президента Трампа.

Сообщается, что изначально глава государства одобрил удары по «небольшому числу целей в Иране, таких как радиолокационная станция и ракетные батареи».

Операция должна была пройти до рассвета, «чтобы минимизировать риск для иранских военных или гражданских лиц». Однако вскоре американским военным сообщили, что нанесение ударов отменено — по крайней мере, на некоторое время.

Напомним, утром в четверг Корпус стражей исламской революции (КСИР) заявил, что его воздушные силы сбили американский разведывательный беспилотник на юге Ирана. На это Центральное командование вооруженных сил США (CENTCOM) ответило, что их беспилотников в воздушном пространстве Ирана не было. Позднее американцы подтвердили, что беспилотник действительно сбит, но не над Ираном, а в международном воздушном пространстве над Ормузским проливом.

Каждая из сторон настаивает на своей версии. «Мы извлекли обломки американского военного беспилотника из наших территориальных вод, где он был сбит»,— написал на своей странице в Twitter глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф, подчеркнув слово «наши». Министр привел точные координаты, где находился беспилотник, и уточнил, что беспилотник вылетел из ОАЭ. К сообщению прилагается и схема с картой, из которой следует, что беспилотник находился на расстоянии 13–14 км от иранского побережья.

«Мы не хотим войны, но будем рьяно защищать свои небо, землю и воды. Мы обратимся в ООН в связи с новой агрессией и покажем, что США лгут о международных водах»,— добавил он.

Не прошло и пары часов, как Иран сдержал свое обещание, направив письмо со своей версией событий генсеку ООН Антониу Гутерришу. «По данным генерального штаба вооруженных сил Исламской Республики Иран, в 0:14 по местному времени в четверг, 20 июня 2019 года, американский беспилотный летательный аппарат, взлетевший с одной из баз вооруженных сил США на юге Персидского залива, пролетел через Ормузский пролив в порт Чабахар в полностью скрытом режиме, отключив свое идентификационное оборудование, и занимался конкретной шпионской операцией»,— говорится в письме. Согласно иранской версии, беспилотник нарушил воздушное пространство, несмотря на неоднократные радиопереговоры. По этой причине ПВО Ирана, действуя в соответствии со статьей 51 Устава ООН, нанесла удар.

По американской версии, беспилотный разведывательный летательный аппарат ВМС США RQ-4 был сбит на большой высоте в международном воздушном пространстве в 34 км от какой-либо из ближайших точек на иранском побережье. Об этом сообщил журналистам командующий ВВС США на Ближнем Востоке и в Юго-Западной Азии генерал-лейтенант Джозеф Гуастелла. По его словам, беспилотник находился над Оманским заливом и Ормузским проливом около района, где неделю назад были атакованы норвежский и японский танкеры. Пентагон, как и Иран, опубликовал свою карту маршрута беспилотника, а также видео, как он был сбит.

Согласно международному праву, территориальные воды, как правило, не превышают 12 морских миль (22,2 км). Суверенное воздушное пространство находится над принадлежащими государству частями суши, территориальными, внутренними и пограничными водными пространствами.

«Иран совершил очень большую ошибку» — эти слова стали первой реакцией президента США Дональда Трампа на инцидент. Как обычно, заявление было сделано в Twitter. Позднее, перед встречей с премьер-министром Канады Джастином Трюдо, президент выразил сомнения в том, что атака была преднамеренной.

«Вероятно, Иран допустил ошибку. Я мог бы предположить, что это был генерал или кто-то, кто допустил ошибку, сбив этот беспилотник»,— сказал он журналистам, назвав атаку «глупостью» и тем самым сбив накал страстей.





При этом он отказался отвечать на вопрос журналистов, планируют ли США военные действия в отношении Ирана. «Вы скоро узнаете»,— пообещал президент. К этому моменту американские СМИ уже сообщили, что в Белом доме запланировано совещание, где должно быть решено, как ответить Ирану.

Спираль конфликта

Ситуация в американо-иранских отношениях в последнее время была накалена до предела. Пусковым механизмом стало заявление Ирана о приостановке части своих обязательств, закрепленных в Совместном всеобъемлющем плане действий (СВПД) по реализации ядерной программы. Произошло это 8 мая, ровно год спустя после выхода из СВПД США. За этот год Вашингтон вернул все санкции в отношении Ирана, практически парализовав его экономику.

Впрочем, традиционные для США разговоры об «иранской военной угрозе» вдруг резко активизировались еще до сенсационного заявления Тегерана. Еще в апреле CENTCOM сообщило, что Иран, возможно, готовит атаки на американские силы на Ближнем Востоке. А Госдепартамент распорядился отозвать весь американский неэкстренный персонал из посольства в Багдаде и консульства в Эрбиле (Иракский Курдистан). Предупреждение об усилении напряженности в регионе было также сделано американскими посольствами в Ливане и ОАЭ. В район Персидского залива была направлена ударная группа ВМС во главе с авианосцем «Авраам Линкольн». А на этой неделе Пентагон сообщил о переброске на Ближний Восток около тысячи военнослужащих «для выполнения оборонительных задач, связанных с угрозами с воздуха, с моря и с суши».

Усиление военного контингента США в регионе произошло после атак на танкеры в Оманском заливе 12 мая и 13 июня. В обоих случаях Вашингтон обвинил в происшедшем Иран. Однако данных официальных расследований пока нет. За последние дни неизвестные также обстреляли военные базы США в районе Багдада и Мосула и район на юге Ирака, где расположены западные нефтяные компании, включая американскую ExxonMobil.

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При этом официально и США, и Иран заявляли, что войны не хотят. В то же время эксперты отмечали, что мнения в Вашингтоне по поводу стратегии в отношении Ирана раскололись. Так, например, в опубликованном в четверг заявлении бывшего вице-президента страны Джозефа Байдена, который намерен выдвинуть свою кандидатуру на президентских выборах 2020 года от Демократической партии, говорится, что курс нынешней администрации США в отношении Ирана равносилен бедствию, которое президент Дональд Трамп навлек на себя сам. И господин Байден не одинок в своих взглядах.

На этом фоне в мировых столицах высказывали опасения, что любой инцидент может стать точкой невозврата — слишком велико напряжение. «Не знаем, не хотелось бы, конечно»,— ответил в ходе прямой линии на вопрос о возможной войне между США и Ираном президент РФ Владимир Путин. «США заявляют, что не исключают и применения вооруженной силы. Но хочу сразу сказать, что это было бы катастрофой для региона, как минимум. Это привело бы к всплеску насилия и, может быть, к увеличению количества беженцев из региона»,— отметил он.

Марианна Беленькая, Павел Тарасенко