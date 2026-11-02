«Может стать тормозом на пути развития ИИ»
Олег Богданов — о ценности компаний, которые занимаются нейросетями
В последние торговые недели на мировом рынке возник активный спор: «пузырь» искусственный интеллект или «не пузырь». Компании, которые связаны с этим продуктом, в большей степени, по мнению многих экспертов, переоценены. Что мы наблюдали на прошлой неделе (26-30 октября 2026 года), когда выходила отчетность по компаниям, которые занимаются развитием ИИ? Если данные не совпадали с ожиданиями, акции фирм резко снижались. В частности, компания Intel показала резкое снижение бумаг более чем на 20%. Подробнее — в новом выпуске «Идеи на миллион».
Экономический обозреватель “Ъ FM”: Ситуацию сравнивают с рынком dot-com в 2000 году: когда пузырь начал сдуваться, рынок очень серьезно просел. С моей точки зрения, ситуация радикально отличается от того периода. Тогда многие компании были реально переоценены: они не генерировали вообще никакой прибыли. Инвесторы просто благодаря модному хайпу заходили в эти акции и раздували капитализацию до каких-то невиданных величин. Сейчас же именно спрос на продукты, генерируемые искусственным интеллектом, и, собственно, на сам искусственный интеллект двигают капитализацию акций этих компаний. При этом в США есть серьезные компании, выступающие против строительства дата-центров. По некоторым опросам, количество противников этого процесса доходит до 72%. Это тоже может стать тормозом на пути развития ИИ в США.
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