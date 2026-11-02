Экономический обозреватель “Ъ FM”: Ситуацию сравнивают с рынком dot-com в 2000 году: когда пузырь начал сдуваться, рынок очень серьезно просел. С моей точки зрения, ситуация радикально отличается от того периода. Тогда многие компании были реально переоценены: они не генерировали вообще никакой прибыли. Инвесторы просто благодаря модному хайпу заходили в эти акции и раздували капитализацию до каких-то невиданных величин. Сейчас же именно спрос на продукты, генерируемые искусственным интеллектом, и, собственно, на сам искусственный интеллект двигают капитализацию акций этих компаний. При этом в США есть серьезные компании, выступающие против строительства дата-центров. По некоторым опросам, количество противников этого процесса доходит до 72%. Это тоже может стать тормозом на пути развития ИИ в США.