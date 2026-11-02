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Спорт

Месси и Роналду претендуют на попадание в сборную года по версии FIFPro

Международная ассоциация профессиональных футболистов (FIFPro) опубликовала список номинантов на попадание в символическую сборную по итогам 2026 года. В перечень вошли 26 игроков.
На включение в символическую сборную претендуют:

  • Вратари — Тибо Куртуа (Бельгия, «Реал»), Эмилиано Мартинес (Аргентина, «Челси»), Давид Райя (Испания, «Арсенал»);

  • Защитники — Пау Кубарси (Испания, «Барселона»), Марк Кукурелья (Испания, «Реал»), Вирджил ван Дейк (Нидерланды, «Ливерпуль»), Габриэл Магальяйнс (Бразилия, «Арсенал»), Ашраф Хакими (Марокко, ПСЖ), Нуну Мендеш (Португалия, ПСЖ), Вильям Салиба (Франция, «Арсенал»), Дайо Юпамекано (Франция, «Бавария»);

  • Полузащитники — Джуд Беллингем (Англия, «Реал»), Бруну Фернандеш (Португалия, «Манчестер Юнайтед»), Энцо Фернандес (Аргентина, «Манчестер Сити»), Педри (Испания, «Барселона»), Деклан Райс (Англия, «Арсенал»), Родри (Испания, «Барселона»), Витинья (Португалия, ПСЖ);

  • Нападающие — Эрлинг Холанн (Норвегия, «Манчестер Сити»), Гарри Кейн (Англия, «Бавария»), Хвича Кварацхелия (Грузия, ПСЖ), Килиан Мбаппе (Франция, «Реал»), Лионель Месси (Аргентина, «Интер Майами»), Майкл Олисе (Франция, «Бавария»), Криштиану Роналду (Португалия, «Ан-Наср»), Ламин Ямаль (Испания, «Барселона»).

Состав команды станет известен 9 ноября.

Авторы

  • Арнольд Кабанов
    корреспондент