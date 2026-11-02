«Вкусвилл» провел расследование после отравления ребенка курицей
«Вкусвилл» провел служебное расследование после того, как в сети появилась информация об отравлении ребенка курицей из магазина сети. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе компании.
Сегодня Telegram-канал Baza сообщил, что кишечную палочку обнаружили у девятимесячного ребенка после того, как он съел курицу из «Вкусвилла». Мать пострадавшего рассказала, что приготовила ему куриные бедра для первого мясного прикорма. У ребенка начались сильные спазмы и несварение желудка. Анализы выявили у пострадавшего кампилобактериоз — кишечную инфекцию, которую вызывают бактерии, встречающиеся в курином мясе.
Во «Вкусвилле» отметили, что компания внимательно изучила обращение покупательницы и связалась с производителем «Смолевичи бройлер», чью продукцию ел пострадавший. «"Вкусвилл" также проводил лабораторные проверки продукции, по которым отклонений не выявлено. Компания также инициировала новые исследования, чтобы убедиться в соответствии продукции требованиям безопасности»,— отметили в пресс-службе компании.
Пресс-служба отметила, что бактерии Campylobacter — часть естественной микрофлоры птицы. Они погибают при соблюдении правил кулинарной обработки. По действующим регламентам, количество Campylobacter в сыром мясе не нормируется. В компании отметили, что на упаковке нет маркировки, которая разрешает использовать продукт в рационе детей до трех лет.