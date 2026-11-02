«Вкусвилл» провел расследование после отравления ребенка курицей

Пресс-служба отметила, что бактерии Campylobacter — часть естественной микрофлоры птицы. Они погибают при соблюдении правил кулинарной обработки. По действующим регламентам, количество Campylobacter в сыром мясе не нормируется. В компании отметили, что на упаковке нет маркировки, которая разрешает использовать продукт в рационе детей до трех лет.