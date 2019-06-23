Дональд Трамп предложил Тегерану выбрать путь дружбы и процветания

Президент Дональд Трамп, отменивший на этой неделе уже начавшуюся военную операцию против Тегерана, заявил, что США по-прежнему не исключают возможность применения силы. Как стало известно, вечером в четверг Пентагон провел серию кибератак на пункты управления ПВО Ирана. Глава Белого дома также объявил, что уже в понедельник США объявят о новых санкциях в отношении Тегерана. По мнению Дональда Трампа, жесткие экономические меры должны вынудить иранское руководство начать переговоры с Соединенными Штатами.

О подготовке новых санкций против Тегерана Дональд Трамп по традиции объявил в своем аккаунте в Twitter. По утверждению президента США, готовившаяся на этой неделе военная операция против Ирана была не отменена, а лишь «отложена», и в Вашингтоне по-прежнему не исключают возможность применения силы против этой страны. «Мы вводим крупные дополнительные санкции против Ирана в понедельник»,— сообщил глава Белого дома в субботу, перед тем как отправиться на посвященное иранской проблеме совещание в загородной резиденции президента США в Кэмп-Дэвиде.

Отвечая на вопросы журналистов, господин Трамп отказался уточнить, о каких именно жестких мерах может идти речь, но заявил, что только новые санкции могут заставить Тегеран отказаться от программы по созданию ядерного оружия. «Иран сейчас находится в состоянии экономического хаоса,— сказал он, уточнив, что уже существующие санкции нанесли тяжелый урон экономике этой страны.—

Они живут в аду, и санкции наносят им серьезный ущерб».

Госсекретарь США Майк Помпео также пригрозил ужесточить санкции против Ирана. «Когда иранский режим решит отказаться от насилия и перейти к дипломатическим переговорам, он знает, как с нами связаться. До тех пор наша кампания по изоляции и экономическому давлению на режим будет усиливаться»,— заявил господин Помпео. Кроме того, госсекретарь в очередной раз обвинил иранские власти в дезинформации. «Решения, которые мы приняли в ответ на безрассудные нападения Ирана, заключались в том, чтобы оградить страну от ядерного оружия и систем его доставки. И чтобы крупнейшее в мире государство—спонсор терроризма не угрожало американцам и интересам США во всем мире. Иранские лидеры знают, что это правда, поэтому прибегают к насилию и дезинформации»,— говорится в заявлении Майка Помпео от 22 июня.

В минувший четверг президент США в последний момент отменил уже начавшуюся военную операцию против Тегерана. Авиаудары по командным пунктам иранской системы ПВО и радарам должны были стать ответом на инцидент с американским беспилотником RQ-4A Global Hawk, который был сбит подразделениями иранского Корпуса стражей исламской революции.

По данным нескольких американских СМИ, решение об отмене силовой операции глава Белого дома принял после просмотра программы ведущего телеканала Fox News Такера Карлсона, заявившего в эфире, что новая война в Персидском заливе может помешать Дональду Трампу одержать победу на выборах в 2020 году

Сам президент США объяснил свое решение «непропорциональностью» военного ответа. По его словам, он спросил у советников о возможном количестве человеческих жертв в результате операции и, услышав, что число погибших может достичь 150 человек, «отложил» операцию.

Как сообщил портал Yahoo! News, вместо авиаудара киберкомандование вооруженных сил США вечером в четверг провело массированную хакерскую атаку на пункты управления ПВО Ирана. В Пентагоне и администрации отказались комментировать эту информацию, хотя сведения источников портала позднее подтвердили журналисты The Washington Post и телеканала ABC.

В субботу Дональд Трамп сообщил журналистам, что его решение об отмене военной операции «поддержало множество людей», но заявил, что этот шаг не означает «смягчения» политики в отношении Тегерана. «Если сейчас лидеры Ирана плохо себя поведут, то это будет очень и очень плохой день дня них,— отметил он.— Но я надеюсь, что они достаточно умны и думают о своих гражданах, а не о собственных интересах.

Надеюсь, что мы сможем вернуть Иран на путь экономического процветания и это будет настоящей фантастикой».

По мнению господина Трампа, если иранские власти согласятся сесть за стол переговоров, то страна может быстро стать «процветающей». «Это было бы прекрасно, но если они продолжат принимать глупые решения, этого никогда не случится»,— считает глава Белого дома.

При этом Дональд Трамп поблагодарил иранские власти за то, что, сбив беспилотник, средства ПВО страны не атаковали находившийся поблизости американский военный самолет, на борту которого, по словам президента США, находилось 38 человек. «Они не стали его сбивать, и я думаю, что это было очень умное решение, и я думаю, что мы должны быть за это очень благодарны»,— подчеркнул он.

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Президент США неоднократно выступал с критикой так называемой ядерной сделки, заключенной Тегераном с пятеркой стран Запада и Россией. По условиям соглашения, иранские власти отказывались продолжать программу по обогащению урана, а взамен страны—участницы договора согласились отменить некоторые санкции в отношении этой страны.

В ежегодном докладе, выпущенном в апреле этого года, представители Международного агентства по атомной энергетике сообщили, что Иран выполняет все условия соглашения, а международным инспекторам предоставлен «полный доступ» к ядерным объектам на территории страны. 22 июня президент США заявил, что Иран не выполняет условия сделки, а международные инспекции на объектах не проводились годами. «Вы не можете посетить и проинспектировать большую часть самых важных объектов,— сказал он.— Мы годами не видели, что там происходит».

По мнению Дональда Трампа, переговоры с Тегераном должны начаться «с чистого листа» и включать пункт о «полном отказе» от программы по созданию ядерного оружия. При этом господин Трамп подчеркнул, что новая сделка может быть заключена «очень быстро», повторив, что в этом случае Иран станет «процветающей страной». «Если Иран снова хочет стать богатой страной, стать процветающей страной, то мы назовем этот проект “Сделаем Иран снова великим”,— пообещал президент США.— Если это случится, я стану им лучшим другом».

Кирилл Белянинов, Вашингтон