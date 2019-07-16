Кто возьмет Раду

Главные тезисы

Об отношениях с Россией

В предвыборной программе партии не описано, как партия планирует строить взаимоотношения с Россией, однако об этом говорил лидер партии Дмитрий Разумков в интервью украинскому телеканалу ZIK в апреле 2019 года:

«Пока у нас российская агрессия, пока у нас есть желание российского государства защищать русскоязычное население, то во время эфиров я использую исключительно русский язык. Потому что я считаю, что не надо приезжать на танках, приходить с пулеметами, автоматами и "зелеными человечками" и защищать меня как русскоязычное население».

Об урегулировании конфликта на востоке Украины

В программе прямо не дается план урегулирования конфликта, а также возвращения Крыма, однако партия заявляет о поддержке решений президента Владимира Зеленского:

«Необходимо обеспечить законодательное сопровождение инициатив президента, направленных на восстановление территориальной целостности и суверенитета Украины».

О евроинтеграции и отношениях с НАТО

Принять законы, необходимые для выполнения Соглашения об ассоциации между Украиной и Евросоюзом;

Расширить сотрудничество с Евросоюзом и НАТО;

Поддержать инициативы президента по перезагрузке отношений с ближайшими соседями Украины на западе;

Реформировать армию по стандартам НАТО.

Борьба с коррупцией

Для прозрачности планируется перевод максимально возможного количества госуслуг в онлайн. Неэффективные антикоррупционные органы будут перезапущены, партия обещает обеспечить их независимость. Планируется новая система денежного вознаграждения для граждан, обнаруживших коррупционера.

В программе заявлены реформы СБУ, Генпрокуратуры и полиции: их лишат «несвойственных им функций ущемления бизнеса».

Экономические реформы

Разработка Национальной экономической стратегии для достижения «высшего среднеевропейского уровня доходов и качества жизни украинцев».

Ключевые отрасли промышленности демонополизируют, а Антимонопольному комитету обеспечат независимость.

Для иностранных инвесторов украинского происхождения будет введен режим наибольшего благоприятствования.

В остальном экономическая программа мало отличается от программ соперников: планируется разработка госпрограммы поддержки инноваций, прозрачная поддержка промышленности, покрытие всей территории страны широкополосным интернетом, интеграция цифровых валют в правовое поле Украины.

Политические реформы

Предлагается упразднить закон о неприкосновенности народных депутатов и ввести механизм отзыва депутатов, которые «потеряли доверие избирателей».

На принятые законы украинцы смогут накладывать вето: «механизмы влияния граждан на решения власти» должны работать через референдумы.

Выборы будут работать по пропорциональной системе с открытыми списками и электронным голосованием.

Одна из основных реформ — децентрализация власти «в соответствии с европейскими нормами». Максимум полномочий будет передан исполкомам местных советов, городские администрации переформируют в префектуры европейского типа.

Социальная политика

Партия планирует ввести «экономический украинский паспорт», по которому несовершеннолетние граждане Украины получат долю от эксплуатации природных ресурсов.

Помимо стандартных для всех партий социальных реформ (увеличение пенсий и льгот, поддержка незащищенных слоев населения), партия обещает вести гуманитарную политику по «гражданскому и духовному объединению граждан Украины» и создать систему «информационной реинтеграции» жителей украинских «оккупированных территорий».

Говорится также о поддержке украинского языка и культуры с помощью фискальных стимулов и приоритетного госфинансирования, разработке госпрограммы системных контактов с украинскими диаспорами за рубежом.