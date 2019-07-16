Кто возьмет Раду

21 июля на Украине пройдут выборы в Верховную раду. “Ъ” знакомит читателей с основными партиями — их программами и лидерами. Всего за места в парламенте будут бороться 22 партии. Однако, по данным социологов, реальные шансы на преодоление пятипроцентного барьера есть только у пяти.
Главные тезисы
Об отношениях с Россией
В предвыборной программе партии не описано, как партия планирует строить взаимоотношения с Россией, однако об этом говорил лидер партии Дмитрий Разумков в интервью украинскому телеканалу ZIK в апреле 2019 года:
«Пока у нас российская агрессия, пока у нас есть желание российского государства защищать русскоязычное население, то во время эфиров я использую исключительно русский язык. Потому что я считаю, что не надо приезжать на танках, приходить с пулеметами, автоматами и "зелеными человечками" и защищать меня как русскоязычное население».
Об урегулировании конфликта на востоке Украины
В программе прямо не дается план урегулирования конфликта, а также возвращения Крыма, однако партия заявляет о поддержке решений президента Владимира Зеленского:
«Необходимо обеспечить законодательное сопровождение инициатив президента, направленных на восстановление территориальной целостности и суверенитета Украины».
О евроинтеграции и отношениях с НАТО
Борьба с коррупцией
Для прозрачности планируется перевод максимально возможного количества госуслуг в онлайн. Неэффективные антикоррупционные органы будут перезапущены, партия обещает обеспечить их независимость. Планируется новая система денежного вознаграждения для граждан, обнаруживших коррупционера.
В программе заявлены реформы СБУ, Генпрокуратуры и полиции: их лишат «несвойственных им функций ущемления бизнеса».
Экономические реформы
Политические реформы
Социальная политика
Партия планирует ввести «экономический украинский паспорт», по которому несовершеннолетние граждане Украины получат долю от эксплуатации природных ресурсов.
Помимо стандартных для всех партий социальных реформ (увеличение пенсий и льгот, поддержка незащищенных слоев населения), партия обещает вести гуманитарную политику по «гражданскому и духовному объединению граждан Украины» и создать систему «информационной реинтеграции» жителей украинских «оккупированных территорий».
Говорится также о поддержке украинского языка и культуры с помощью фискальных стимулов и приоритетного госфинансирования, разработке госпрограммы системных контактов с украинскими диаспорами за рубежом.
Главные тезисы
Об отношениях с Россией
Руководство партии выступает за налаживание связей между Россией и Украиной. Так, в мае 2019 года Юрий Бойко заявил в своем Facebook:
«Слова Владимира Зеленского о том, что граница — единственное, что сегодня объединяет Украину и Россию,— это повторение ошибок уходящего режима, который сделал разрыв украино-российский связей основой своей политической доктрины. Этот безответственный курс ведет в политический тупик».
Один из лидеров партии Виктор Медведчук в июне 2019 написал у себя в Twitter:
«Господин Путин в недавнем интервью сказал, что Украина и Россия обязательно восстановят отношения: "Два братских народа не могут жить во вражде". Я подписываюсь под этими словами. И полностью их поддерживаю».
Об урегулировании конфликта на востоке Украины
В пункте «первоочередная политика» партии заявлено:
О евроинтеграции и отношениях с НАТО
В официальной программе партии ни отношения с ЕС, ни отношения с НАТО не комментируются, однако Юрий Бойко заявлял, что вопрос о курсе Украины в НАТО должны решать граждане на референдуме, а не Верховная рада. В частности, так он прокомментировал законопроект о закреплении в Конституции Украины курса на НАТО и ЕС в феврале 2019 года. «Оппозиционная платформа» тогда проголосовала против него. Впрочем, по мнению политика, члены НАТО и ЕС и так не стали бы включать Украину в свой состав.
Отношение к Крыму
Позиция по Крыму в программном тексте не дается, но в интервью телеканалу «112 Украина» в декабре 2018 года Юрий Бойко комментировал действия украинских властей так:
«Рецепта по Крыму сейчас нет, но то, что делает сегодняшняя власть, когда отрезает далее Крым, это движение, чтобы не приблизить к себе Крым, а, наоборот, чтобы обрезать его окончательно. Все эти блокады, препятствия — водная, электрическая и все остальное».
Один из лидеров партии Виктор Медведчук говорил, что даже в беседах с Владимиром Путиным заявлял российскому лидеру, что Крым — это Украина.
Борьба с коррупцией и политические реформы
Борьба с коррупцией в программе партии идет наравне с внедрением политических реформ. Среди предложений:
Экономические реформы
За основу экономических реформ партия планирует следовать политике «экономического прагматизма». Среди целей:
Социальная политика
Партия ратует за то, чтобы вернуть гражданам Украины право говорить, общаться, учиться на русском и языках национальных меньшинств, а также не допускать вмешательства государства в дела церкви.
Главные тезисы
Об отношениях с Россией
В тексте программы Россия упоминается два раза: в контексте кризиса в Донбассе и присоединения Крыма: «Это будет способствовать освобождению всех граждан Украины, которых держит в заложниках Россия на своей и на оккупированных территориях».
В рамках программы партия собирается усиливать «санкционное давление» на Россию и способствовать выводу российских войск с территории страны.
Об урегулировании конфликта на востоке Украины
«Введение миротворцев ООН на всю территорию оккупированного Россией Донбасса ускорит освобождение и возвращение этих территорий под суверенитет Украины».
Для урегулирования конфликта партия также планирует провести модернизацию, реструктуризацию и переобеспечение военных сил страны по стандартам НАТО.
О евроинтеграции и отношениях с НАТО
Целью партии заявлено расширение связей с Евросоюзом и НАТО. Вступить в эти организации планируется к 2023 году.
«Дать отпор агрессору Украина может только совместно с союзниками; и только как равная в семье европейских народов… Будущее Украины — только в НАТО и ЕС».
Среди задач также интеграция Украины в энергетический и цифровой рынок Евросоюза, приближение к стандартам Шенгенской зоны и углубление таможенного сотрудничества с ЕС. В программе также указано, что условия экспорта и импорта товаров с ЕС должны быть упрощены: для этого планируют ввести институт авторизованных экономических операторов и совместных с ЕС транзитных процедур.
Отношение к Крыму
«Государство будет прилагать все усилия для восстановления законности на полуострове и возвращения украинской власти в Крым».
Борьба с коррупцией
«Вместе с гражданским обществом мы создали специальные институты по борьбе с коррупцией. Мы сосредоточимся на ликвидации причин, которые коррупцию провоцируют».
Партия предлагает свести к минимуму и упростить административные процедуры: внедрить цифровые технологии, перевести максимальное количество процедур в онлайн.
Для борьбы с офшорами партия предлагает:
Экономические реформы
«Двигатель экономического роста — инновации. Наука и технологии — интеллектуальная инвестиция в ключевые отрасли».
Социальные реформы
«После завершения пенсионной реформы и формирования новой системы государство не будет платить пенсии и делать пенсионеров заложниками политической борьбы. Пенсии должны платить частные страховые компании, банки, другие финансовые учреждения — то есть институты индивидуальной накопительной пенсионной системы с возможностью безопасного инвестирования пенсионных накоплений, управления собственным пенсионным счетом и программами накопления».
Главные тезисы
Об отношениях с Россией
В программе партии отношения с Россией не комментируются. Последнее заявление, которое Юлия Тимошенко делала на этот счет — в марте 2019 года:
«Мы считаем, что нужно обязательно поменять концепцию переговоров, правильная стратегия — начать с чистого листа. Если не принимается возвращение к Будапештскому меморандуму, надо найти другие пути» (документ гарантировал нераспространение Украиной ядерного оружия, подписан в 1994 году Украиной, Россией, США и Великобританией).
Партия также призывает Россию вернуть всех заключенных в ходе конфликта в Донбассе украинцев.
Об урегулировании конфликта на востоке Украины и отношение к Крыму
«Мы считаем восстановление территориальной целостности и суверенитета Украины главным приоритетом. Мы настаиваем на рассмотрении вопросов оккупированного Донбасса и аннексированного Крыму в едином пакете».
О евроинтеграции
«Мы будем продолжать активную международную деятельность в рамках Совета Европы, ОБСЕ и Европейской народной партии для установления мира и возвращения украинских территорий».
Экономические реформы
«Мы полностью демонополизируем импорт газа и обеспечим в Украине биржевую торговлю всеми энергоресурсами, что позволит формировать прозрачные цены и снизит стоимость энергоносителей».
Экономические реформы партии направлены также на импортозамещение. Среди предложений:
Политические реформы
Партия предлагает предоставить народу возможность проводить референдум, избирать судей, центральную и местную власть. Количество народных депутатов предложено сократить с 450 до 350.
Социальная политика
Согласно программе партии, пенсионные взносы позволят делать на личный счет в течение всего периода работы, чтобы на сумму начислялись проценты. Если человек не успел использовать пенсионные средства при жизни, то они наследуются его родственниками.
Партия гарантирует также бесплатное школьное образование, обязательное медицинское страхование за счет работодателей с обеспечением бесплатных медицинскими услугами и медикаментами.
Главные тезисы
Об отношениях с Россией
Как и в программе «Европейской солидарности», у «Голоса» Россия замаскирована под агрессора и в основном фигурирует в контексте стабилизации конфликта на востоке страны.
«Мы гарантируем признание и социальную поддержку всем, кто с оружием в руках защищал Украину от агрессора».
Отношения с Россией, согласно программе, должны ориентироваться на ее изоляцию — с этой целью «Голос» предлагает оказывать международное давление на соседа, в частности продолжить введение режима политических и экономических санкций.
Об урегулировании конфликта на востоке Украины
«Мы будем поощрять системную дипломатическую работу на международных площадках, которая способствовала бы прекращению огня и стабилизации ситуации на Донбассе, а в дальнейшем — восстановлению территориальной целостности Украины».
«Голос» обещает вернуть пленных и заключенных на территории РФ граждан Украины и оказывать поддержку их семьям, развивать свободную часть Донбасса и приграничья с Крымом.
О евроинтеграции и отношениях с НАТО
«Мы вернем Украину в европейскую семью».
Основой внешней политики страны провозглашается курс на членство в ЕС и присоединение к НАТО. Партия планирует внедрить военные стандарты НАТО. Согласно программе, Украине есть что предложить альянсу — «уникальный опыт противостояния российской гибридной агрессии».
Отношение к Крыму
«Мы не торгуем Крымом. Крым — не разменная монета в переговорах с агрессором. Крым — это Украина. Это наш принцип, и мы будем его неуклонно применять».
Партия хочет осуществить реинтеграцию Крыма и обещает поддерживать крымско-татарское население.
Борьба с коррупцией
«Мы создадим простую и эффективную процедуру гражданской конфискации у чиновников награбленного имущества. Незаконно нажитое имущество коррупционеров будет быстро удаляться, а сами они — автоматически освобождаться от своих должностей».
«Голос» критикует деятельность Национального антикоррупционного бюро Украины, Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции и Специализированной антикоррупционной прокуратуры: пока структуры не работают слаженно, они не всегда выполняют свою работу и «подыгрывают коррупционерам».
Экономические реформы
В основном экономические реформы «Голоса» касаются инновационных технологий: партия предлагает построить широкую цифровую инфраструктуру, для IT-сектора планируется низкий уровень налогов.
«Мы будем оказывать поддержку инновациям и стартапам, в частности через совместное финансирование лучших проектов государством и бизнесом. Привлечем ведущие западные фонды для работы в Украине и финансирования украинских стартапов».
Украинский экспорт будут развивать и диверсифицировать, чтобы он не зависел от России: процедуры торговли будут упрощены, с таможнями стран ЕС наладят системы обмена информацией.
Политические реформы
Мажоритарную систему выборов партия планирует заменить на систему выборов по открытым спискам. Для того чтобы избежать нарушений, предлагают ввести электронную сенсорную систему голосования по отпечатку пальца. Продолжительность работы парламента будет увеличены, чтобы депутаты «не проедали средства налогоплательщиков».
Социальная политика
«Мы проведем перепись населения и дадим точный ответ на вопрос, сколько нас. Будем разрабатывать государственную политику не вслепую, как это происходит сейчас, а в соответствии с имеющимися демографическими тенденциями и реальными потребностями граждан».
В стране планируют запустить информационную платформу поддержки на украинском языке: она будет работать круглосуточно, чтобы украинцы могли быстро консультироваться по возникшим проблемам.