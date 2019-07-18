По делу «Нового величия» назначена прокурорская проверка

На заседании 18 июля Мосгорсуд отказался рассматривать апелляцию на приговор фигуранта дела «Нового величия» Павла Ребровского, ранее заключившего досудебное соглашение. Суд назначил прокурорскую проверку, которая должна определить, выполнил ли господин Ребровский условия досудебного соглашения, с учетом его отказа от прежних показаний на суде по делу остальных фигурантов. Если прокуратура установит, что условия соглашения не выполнены, дело господина Ребровского будет рассматриваться заново и он из статуса свидетеля по делу «Нового величия» снова перейдет в статус обвиняемого. Адвокаты Павла Ребровского, фактически обрушившего линию обвинения в деле «Нового величия», называют сегодняшнее решение суда маневром, необходимым для выработки новой стратегии.

Павел Ребровский — один из десяти фигурантов дела движения «Новое величие», который пошел на сделку со следствием и был приговорен к двум с половиной годам колонии общего режима. Вторым, кто заключил соглашение, был Рустам Рустамов, суд приговорил его к полутора годам условно. Дела остальных фигурантов «Нового величия» рассматривает Люблинский районный суд Москвы.

До недавнего времени стратегия обвинения по этому делу строилась на показаниях Павла Ребровского и Рустама Рустамова, которые были подписаны в рамках сделки со следствием.

Однако 8 июля Павел Ребровский, который сейчас проходит по делу остальных фигурантов как свидетель, заявил, что «следователь принес (ему.— “Ъ”) готовые показания», и отказался от них. Господин Ребровский также заявил, что недоволен своим приговором в два с половиной года и намерен обжаловать его в Мосгорсуде.

11 июля суд отложил рассмотрение апелляции на приговор до 18-го числа, но 18 июля снял апелляцию с рассмотрения вовсе. Вместо этого суд постановил назначить прокурорскую проверку по делу «Нового величия», в частности по соблюдению Павлом Ребровским всех условий сделки со следствием.

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Такое решение адвокаты Павла Ребровского называют «маневром, который был нужен для того, чтобы взять паузу и подумать, как действовать дальше».

По словам адвоката господина Ребровского Марии Эйсмонт, в материалах дела нет никаких документов, подтверждающих законность сегодняшнего решения суда.

«Мы возражали (против прокурорской проверки.— “Ъ”), потому что в материалах дела нет ни представлений прокурора, ни ходатайств, на основе которых могло приниматься решение о назначении проверки,— пояснила “Ъ” госпожа Эйсмонт.— Суд сегодня назначил проверку по своей инициативе, заявив, что располагает некоей информацией, поступившей из Люблинского районного суда, где слушается основное дело ''Нового величия''. Каким образом эта информация была получена и где документы, свидетельствующие об этом, мы не знаем».

Правозащитник Валерий Борщев уверен, что назначение проверки не только выявит факт полного соблюдения Павлом Ребровским условий сделки, но и поможет в лучшем понимании всех обстоятельств дела «Нового величия» в целом. «Думаю, этой проверкой суд фактически отменил Павлу приговор,— сказал господин Борщев.— Проверка должна помочь в пересмотре всей цепочки дел фигурантов ''Нового величия''».

Второй адвокат Павла Ребровского Иван Сустин отмечает, что, если проверка выявит несоблюдение условий сделки господина Ребровского со следствием, дело его подзащитного будет рассматриваться заново: «Ребровский указывает, что досудебное соглашение он заключил под давлением. Если в ходе проверки будет установлено, что Павел нарушил досудебное соглашение, прокуратура, скорее всего, подаст жалобу, ходатайство о восстановлении пропущенного срока и по основанию несоблюдения условий соглашения будет просить вернуть дело на новое рассмотрение»,— рассказал “Ъ” господин Сустин.

Адвокаты Павла Ребровского также отметили, что сроки назначенной проверки пока неизвестны. Постановление Мосгорсуда будет получено ими в течение недели. 19 июля Люблинский районный суд продолжит рассмотрение дела восьми фигурантов «Нового величия», где, как предполагают адвокаты, будет повторно допрошен господин Ребровский.

Мария Старикова