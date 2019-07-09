Наводнение сменили пожары

В Иркутской области, еще не оправившейся от масштабного паводка, в ходе которого затоплено более 100 населенных пунктов, новый катаклизм: начались масштабные лесные пожары. Режим чрезвычайной ситуации уже введен в пяти районах региона — горит около 70 тыс. га тайги. На ближайшие сутки синоптики прогнозируют сухую погоду с высокой и чрезвычайной пожарной опасностью.

В пяти районах Иркутской области в связи с сильными лесными пожарами введен режим ЧС. Он действует на территории Чунского, Усть-Илимского, Жигаловского, Киренского и Нижнеилимского районов. По сообщению администрации Чунского района, в лесах муниципалитета зарегистрировано три пожара общей площадью 8,2 тыс. га. Самый крупный из них, в районе села Червянка, начался еще 23 июня. В целом на территории области действует 43 пожара площадью около 15 тыс. га. Еще 16 возгораний площадью около 15 тыс. га локализованы. Кроме того, 51 возгорание на территории более 48 тыс. га по решению комиссии по чрезвычайным ситуациям признано не угрожающим населенным пунктам и снято с контроля. На ближайшие сутки синоптики прогнозируют сухую погоду и высокую (4-й класс) и чрезвычайную (5-й класс) пожароопасность лесов.

Тем временем в Иркутской области еще не закончился масштабный паводок, затопивший более 100 населенных пунктов. Самый пострадавший в результате наводнения город Тулун до сих пор еще не полностью освободился от воды. Подтопленными остаются несколько десятков домов. В целом стихия полностью разрушила 3,5 тыс. жилых домов. Около 35 тыс. человек частично или полностью лишились имущества. 23 человека погибли, девять считаются пропавшими без вести. В регионе идет подсчет ущерба, нанесенного стихией. По предварительным данным, сумма составляет 31 млрд руб.

Власти подбирают площадки, где будет строиться жилье для тех, чьи дома были разрушены наводнением. К настоящему моменту определены места для возведения домов в Тайшете, Чуне, Нижнеудинске, Тулуне. В двух последних городах решено построить новые микрорайоны. Территория, пострадавшая от наводнения в Тулуне, застраиваться жилыми домами не будет. Там решено разбить лесопарковую зону и обустроить спортивные сооружения.

Родственники погибших получат компенсацию в размере 1 млн руб. Как сообщил министр социального развития, опеки и попечительства региона Владимир Родионов в понедельник на заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям, к настоящему моменту произведено 13 таких выплат. По словам господина Родионова, единовременную материальную помощь в размере 10 тыс. руб. получили 26,5 тыс. пострадавших. Заявления о ее оказании приняты почти от 37 тыс. человек.

Екатерина Еременко, Иркутск