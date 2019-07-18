Рейтинг Зеленского и его партии вырос перед выборами в Раду

Рейтинг президента Украины Владимира Зеленского за последний месяц вырос почти до 60%, свидетельствуют результаты опроса социологической группы «Рейтинг». «58% опрошенных довольны деятельностью президента Украины Владимира Зеленского, 19% — противоположного мнения, еще 24% пока не смогли сформировать свое отношение к нему»,— говорится на сайте группы.

За партию господина Зеленского «Слуга народа» сейчас готовы проголосовать 49,5% украинцев. В конце июня партии давали 45,3% поддержки. Потом рейтинг упал до 42,3% и за несколько дней до выборов вырос вновь, побив предыдущую отметку.

Партию «Оппозиционная платформа — За жизнь» поддерживают 10,5%, партию «Европейская солидарность» — 7,7%, партию «Батькивщина» — 6,9%. Партии «Голос» и «Сила и честь» набирают 5,9% и 3,8% соответственно. За «Оппозиционный блок» выступают 3,1% респондентов.

Работой Верховной рады недовольны 80% опрошенных, 62% респондентов также негативно оценили деятельность главы правительства Владимира Гройсмана. Удовлетворены деятельностью Рады и премьера 7% и 28%.

Опрос был проведен 13–17 июля 2019 года. В нем приняли участие 2,5 тыс. респондентов в возрасте от 18 лет.

Выборы в Верховную раду пройдут 21 июля.