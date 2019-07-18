Иран задержал в Персидском заливе иностранное судно с контрабандным топливом

Корпус стражей исламской революции (КСИР, элитные части вооруженных сил Ирана) задержал иностранное судно в Персидском заливе. По данным агентства Fars, которые ссылается на заявление КСИР, на борту танкера был «миллион литров контрабандного топлива». Кому принадлежит танкер — не сообщается.

Судно было задержано в южной части острова Ларак. На борту находились 12 членов экипажа танкера.

Напомним, 4 июля в Гибралтарском проливе был задержан иранский танкер Grace 1. По версии местных властей, судно должно было в обход санкций доставить нефть на нефтеперерабатывающий завод «Банияс» в провинции Тартус на северо-западе Сирии. Тегеран перевозку сырья отрицал и пообещал не оставить без ответа задержание своего танкера.

11 июля Великобритания заявила, что Иран попытался задержать в Ормузском проливе британское судно. Позднее СМИ сообщали, что 13 июля нефтяной танкер из Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) перестал передавать свои координаты во время прохода через Ормузский пролив. Отмечалось, что танкер отклонился от курса и направился в сторону Ирана.

О развитии ситуации читайте в публикации “Ъ” «Пираты Ормузского пролива».