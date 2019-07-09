Иран пообещал не оставить без ответа задержание своего танкера в Гибралтаре

Тегеран не оставит без ответа задержание в Гибралтарском проливе иранского танкера, сказал начальник Генштаба вооруженных сил Исламской Республики генерал-майор Мохаммад Багери. Он пообещал, что ответ будет дан «в нужное время». О каких ответных мерах идет речь, военный не пояснил.

По словам господина Багери, «враги пытаются запугать Иран при помощи психологических и медийных атак». «Задержание иранского танкера не останется без ответа, который будет дан в подходящее время и в нужном месте»,— сказал начальник Генштаба иранских ВС, которого цитирует агентство Tasnim.

Иранский танкер Grace 1 был задержан 4 июля. По версии гибралтарских властей, судно должно было доставить нефть на нефтеперерабатывающий завод «Банияс» в провинции Тартус на северо-западе Сирии. Тегеран перевозку сырья отрицает и выразил Лондону протест.

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