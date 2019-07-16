AP сообщило о пропаже танкера из ОАЭ в Ормузском проливе

Нефтяной танкер из Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) два дня назад перестал передавать свои координаты во время прохода через Ормузский пролив, сообщает AP. По данным агентства, последние данные свидетельствуют, что танкер отклонился от курса и направился в сторону Ирана.

58-метровый танкер Riah ходил под флагом Панамы. Он регулярно выполнял рейсы из Дубая и Шарджи с западного побережья ОАЭ, пересекал пролив и отправлялся в Эль-Фуджайру на восточном побережье ОАЭ. Однако в субботу, 13 июля, после 23:00 (22:00 мск) с судном «что-то произошло». Что именно могло случиться, не ясно, уточняет AP.

Ранджит Раджа из информационной компании Refinitiv рассказал агентству, что за три месяца поездок по ОАЭ танкер ни разу не отключал систему передачи координат. «Это красный флаг»,— уверен специалист.

Базирующаяся в Дубае компания-судовладелец Prime Tankers LLC сказала AP, что продала судно другой компании под названием Mouj Al-Bahar. Там заявили, что не владеют никакими танкерами. Официальные представители Ирана и ОАЭ пока никак не прокомментировали информацию.

Через Ормузский пролив проходит около 30% морской торговли нефтью. В мае четыре танкера, находившиеся вблизи территориальных вод ОАЭ, подверглись нападению со стороны неизвестных сил. Незадолго до этого США предупредили о возможных иранских атаках на коммерческие и военные суда. Однако в Иране, как и в арабских странах региона, выразили обеспокоенность инцидентом.

4 июля в Гибралтарском проливе был задержан иранский танкер Grace 1. По версии местных властей, судно должно было доставить нефть на нефтеперерабатывающий завод «Банияс» в провинции Тартус на северо-западе Сирии. Тегеран перевозку сырья отрицал и пообещал не оставить без ответа задержание своего танкера. 11 июля Великобритания заявила, что Иран попытался задержать британское судно в Ормузском проливе.

О развитии ситуации читайте в публикации “Ъ” «Пираты Ормузского пролива».