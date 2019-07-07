Иран: задержанный в Гибралтарском проливе танкер не перевозил нефть в Сирию

Замглавы МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что танкер, задержанный в Гибралтарском проливе, не перевозил нефть в Сирию. «Власти Великобритании утверждают, что танкер направлялся в Сирию, однако это не так»,— сказал господин Аракчи на пресс-конференции (цитата по «РИА Новости»).

Представитель иранского МИДа также назвал действия Великобритании «морским разбоем».

Власти Гибралтара задержали иранский танкер 4 июля. По версии гибралтарских властей, судно должно было доставить нефть на нефтеперерабатывающий завод «Банияс» в провинции Тартус на северо-западе Сирии. Тегеран выразил Лондону протест.

Как в Иране призывают отомстить Британии — в публикации “Ъ” «Танкер за танкер».