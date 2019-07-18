ВВП вырос вопреки оценкам

Рост экономики России во втором квартале 2019 года увеличился до 0,8% в годовом выражении. Такие данные в своем докладе «Картина деловой активности» за июль 2019 года представило Минэкономики. Кроме того, ведомство сообщило и о резком замедлении инфляции.
Ускорение роста ВВП РФ произошло на фоне роста на 0,5% год к году в первом квартале, что в совокупности с показателями за второй квартал позволило экономике по итогам полугодия вырасти на 0,8% в годовом выражении.
В июне темп роста ВВП, по оценке Минэкономики (.pdf), составил 0,7% год к году после 0,1% год к году в мае. Основной вклад в улучшение динамики ВВП в июне по сравнению с предшествующим месяцем внесло ускорение роста промышленного производства — до 3,3% год к году после 0,9% год к году в мае. В то же время вклад в прирост ВВП во втором квартале ряда базовых отраслей (торговля, строительство, транспорт) был околонулевым.
В своем докладе Минэкономики также отмечает резкое замедление инфляции. Так, темпы роста потребительских цен по состоянию на 15 июля снизились до 4,5% год к году по сравнению с мартовским пиком 5,3% год к году.
Кроме того, ведомство отмечает снижение числа вакансий на рынке труда, а также падение объемов импорта.
Новые оценки роста ВПП во втором квартале существенно превышают показатели из прогнозов аналитиков, о которых “Ъ” уже писал ранее. Так, в РФПИ считали, что ВВП во втором квартале может вырасти менее чем на 0,5%, которые зарегистрированы в первом квартале, а опережающий индикатор ВВП Capital Economics обнаруживал лишь 0,2% роста экономики РФ во втором квартале (см. “Ъ” от 18 июля). Этому в том числе способствовала и слабая динамика розничных продаж. Потребление и продовольственных, и непродовольственных товаров, по данным Росстата, росло на 0,1% и 0,2% в среднем за месяц в первом и втором кварталах.
Модель экономического роста, которая способна разогнать темпы увеличения российского ВВП до уровня, необходимого для вхождения РФ в пятерку крупнейших экономик мира, пока окончательно не сформирована. Такое признание глава Минэкономики Максим Орешкин 23 мая сделал на расширенном заседании коллегии ведомства. Для ускорения темпов роста требуется существенное усиление инвестиционной активности — нынешних 4% прироста инвестиций для этого недостаточно. Среди предложенных рецептов — дебюрократизация экономики, повышение результативности инвестиций госкомпаний и развитие конкурентной среды.
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