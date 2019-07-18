ВВП вырос вопреки оценкам

Рост экономики России во втором квартале 2019 года увеличился до 0,8% в годовом выражении. Такие данные в своем докладе «Картина деловой активности» за июль 2019 года представило Минэкономики. Кроме того, ведомство сообщило и о резком замедлении инфляции.

Ускорение роста ВВП РФ произошло на фоне роста на 0,5% год к году в первом квартале, что в совокупности с показателями за второй квартал позволило экономике по итогам полугодия вырасти на 0,8% в годовом выражении.

В июне темп роста ВВП, по оценке Минэкономики (.pdf), составил 0,7% год к году после 0,1% год к году в мае. Основной вклад в улучшение динамики ВВП в июне по сравнению с предшествующим месяцем внесло ускорение роста промышленного производства — до 3,3% год к году после 0,9% год к году в мае. В то же время вклад в прирост ВВП во втором квартале ряда базовых отраслей (торговля, строительство, транспорт) был околонулевым.

В своем докладе Минэкономики также отмечает резкое замедление инфляции. Так, темпы роста потребительских цен по состоянию на 15 июля снизились до 4,5% год к году по сравнению с мартовским пиком 5,3% год к году.

Как отмечает Минэкономики, динамику инфляции подтверждает слабость совокупного спроса в последние месяцы.

Кроме того, ведомство отмечает снижение числа вакансий на рынке труда, а также падение объемов импорта.

Новые оценки роста ВПП во втором квартале существенно превышают показатели из прогнозов аналитиков, о которых “Ъ” уже писал ранее. Так, в РФПИ считали, что ВВП во втором квартале может вырасти менее чем на 0,5%, которые зарегистрированы в первом квартале, а опережающий индикатор ВВП Capital Economics обнаруживал лишь 0,2% роста экономики РФ во втором квартале (см. “Ъ” от 18 июля). Этому в том числе способствовала и слабая динамика розничных продаж. Потребление и продовольственных, и непродовольственных товаров, по данным Росстата, росло на 0,1% и 0,2% в среднем за месяц в первом и втором кварталах.

Анастасия Мануйлова