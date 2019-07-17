Инфляция в отпуске за свой счет

Аналитики Банка России уверенно объявляют июньское снижение темпов роста инфляции сочетанием временных факторов — оснований для снижения инфляционного прогноза до конца года, 4,2–4,7% годовых, у ЦБ нет. Это вряд ли вызовет отказ регулятора снижать ключевую ставку в июле 2019 года, но вероятность более быстрой, чем предполагалось ранее, нормализации денежно-кредитной политики (ДКП) уменьшается. Впрочем, обзор ЦБ и данные промышленных цен указывают на то, что, возможно, в конце лета от Банка России будут в меньшей степени, чем сейчас, ожидать стимулирования экономического роста.

Опубликованный «Обзор потребительских цен» Банка России (.pdf) показывает: аналитики ЦБ не верят в занижение инфляционного прогноза и не видят, по крайней мере по июньским данным, возможности более быстрого, чем ожидалось ранее, приближения индекса потребительских цен (ИПЦ) к целевому значению в 4%. Публикацию ЦБ необязательно считать отказом Банка России менять, как это предполагалось, официальный прогноз инфляции, однако по факту это так: с большой вероятностью совет директоров ЦБ 24 июля будет исходить из логики обзора.

Основа аргументации ЦБ — небольшой рост цен на непродовольственные товары (на 0,2 процентных пункта (п. п.) за вычетом топлива — с его учетом темпы годового роста на непродовольственные товары выросли почти на 0,3 п. п.) в июне при сохранении темпов роста цен на услуги. Большая часть уменьшения темпов роста ИПЦ до 4,6% год к году, показывает ЦБ, обеспечена снижением продовольственной инфляции — как и предполагалось, сезонность из-за теплого начала лета сдвинулась (примерно на две недели смещен пик удешевления сезонных овощей), при этом возможен, и в этом ЦБ ссылается на аналитиков, относительно слабый урожай.

Базовая инфляция, на которую Банк России обращает особое внимание, снизилась впервые с марта 2018 года и составляла 4,6% год к году — это не дает особых оснований для оценки ее как внепланово снижающейся.

Таким образом, несмотря на довольно уверенные в начале июля сигналы ЦБ о предстоящем снижении ключевой ставки на следующем заседании совета директоров, со стороны инфляционного прогноза дополнительных аргументов к этому действию у аналитиков ЦБ не появилось. Вряд ли из этого следует отказ ЦБ понижать ставку, однако для дополнительного снижения к уже ожидаемым 0,5 п. п. ее движения до конца 2019 года оснований стало меньше, чем месяц назад. Видимо, важнейшей для определения вероятного значения ставки в конце года будет статистика июля: агропрогнозы к тому времени будут надежнее, как и прогнозы динамики трендовой и базовой инфляции. С большой вероятностью Банк России в конце июля подтвердит выход на нейтральную ДКП лишь в начале 2020 года, как предполагалось весной,— в начале лета были основания рассчитывать, что это случится кварталом ранее, они, впрочем, остаются в какой-то мере актуальными и сейчас.

Основные ожидания по ключевой ставке, в том числе в правительстве, связаны с представлениями о том, что дополнительно дешевеющие деньги способны увеличить кредитование корпоративного сектора и таким образом поддержать темпы роста промпроизводства и ВВП, во втором квартале показавших близость к стагнации. Впрочем, само по себе отсутствие внепланового снижения ИПЦ скорее свидетельствует о достаточности внутреннего спроса. На то же косвенно указывает и июньская сводка цен производителей Росстата.

Формально июнь показал промышленную дефляцию — однако почти исключительно за счет топливного компонента и снижения цен на продукцию большой оргхимии, более ориентированной на экспорт.

Годовые темпы роста цен в промышленности в июне — 4,1%, в обработке — 3,2%, что не дает оснований говорить о резком снижении внутреннего спроса: в противном случае цены невозможно было бы повышать. В измерении год к году они не растут лишь в двух больших секторах — угледобыче и металлургии. Статистический же рост промпроизводства в июне дает основания предполагать, что с большой вероятностью к концу лета запросы на «стимулирование со стороны ЦБ промышленного роста» будут слабее, чем сейчас.

Дмитрий Бутрин