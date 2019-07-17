Промышленность оторвалась от реальности

На фоне плохих опережающих показателей статистики зафиксировали неожиданное ускорение годовых темпов роста промышленного производства в июне до 3,3%, а обработки — до 3,4%, хотя годом ранее июнь был на рабочий день длиннее. Наблюдатели находят промышленную статистику противоречащей не только деловой конъюнктуре, но и самой себе. Нестыковок в данных Росстата не обнаружили лишь в Минэкономики. Если оценки промпроизводства не будут пересмотрены, они явно послужат улучшению динамики ВВП во втором квартале.

В очередной раз статистика Росстата стала источником когнитивного диссонанса для наблюдателей. На фоне того, как опережающие индикаторы, основанные на опросах промышленников в июне, ухудшились, а погрузка на железнодорожном транспорте стала сокращаться кризисными темпами (см. “Ъ” от 2 июля), статистики во вторник, 16 июля, сообщили о заметном ускорении темпов роста выпуска в промышленности в июне. Рынок прогнозировал их на уровне 2% (после 0,9% в мае) — а статистики сообщили о 3,3%. «Очень неожиданная статистика по промышленности за июнь»,— признает экс-глава департамента макропрогнозирования Минэкономики (сейчас — руководитель аналитиков «Локо-Инвеста») Кирилл Тремасов.

Прежде всего эксперты отмечают несоответствие суммы индексов по отраслям общему показателю промпроизводства. «Если считать в весах 2010 года, а Росстат указывает, что считает именно в этом базисном году, то вес обработки чуть больше 50% и общий рост промышленности получается, по нашим расчетам, 2,9%»,— говорит руководитель направления «Макроэкономика» института ВЭБа, экс-прогнозист Минэкономики Олег Засов. Схожие темпы роста выпуска (2,8%) в весах добавленной стоимости отраслей 2010 года получили и в ЦМАКП.

Впрочем, в Росстате “Ъ” пояснили: «В последнее время наблюдается увеличение доли обработки в промышленности (в июне — более 66%), и, как следствие, ее влияние становится более существенным. Индекс производства к соответствующему месяцу прошлого года определяется произведением 12 индексов, исчисленных к предыдущему месяцу. В этих условиях общий индекс не является усредненным значением из индексов добывающих, обрабатывающих производств, обеспечения электрической энергией, газом и паром, водоснабжения, водоотведения, организации сбора и утилизации отходов». Иными словами, оказалось, что Росстат считает отраслевые индексы и общий индекс в разных методиках. Более того, получается, что чем быстрее растет отрасль (а точнее, цены в ней), тем больше становится ее вес в общем индексе промпроизводства, и наоборот. «Использование в этом случае разных методик — артефакт, противоречащий здравому смыслу. Непонятно, почему ценность отрасли меняется от месяца к месяцу. Более того, изменение методологии нужно фиксировать»,— говорит Владимир Сальников из ЦМАКП.

Таким образом, обработка, доля которой в промышленности неожиданно выросла, в июне оказалась основным драйвером общего подскока индекса промпроизводства — она ускорилась до 3,4% в июне с 1% в мае 2019 года, тогда как динамика выпуска в добыче ухудшается четвертый месяц подряд (главным образом в силу действия соглашения ОПЕК+, до 2,3% в июне). Более того, результат сектора мог бы оказаться еще лучше — в июне 2019 года было на один рабочий день меньше, чем год назад, а календарный эффект сильно влияет на обработку. Впрочем, и тут не обошлось без нюансов. «Я не понимаю, чем вызван такой рост в обработке. По товарам-представителям (300 позиций, вносящих основной вклад в выпуск обработки) роста нет. Например, производство автомобилей и двигателей внутреннего сгорания сокращается, а это много чего за собой тянет. Вероятно, причина роста в досчетах на товары военного назначения»,— предполагает Владимир Бессонов из Высшей школы экономики. По оценкам ЦМАКП, с учетом сезонности обработка за июнь выросла лишь на 0,2% после снижения на 1,1% в мае — благодаря производствам товаров длительного пользования и инвестиционных товаров. При этом как за первый квартал, так и за второй обработка, как и промышленность в целом, демонстрировала нулевой рост. Данные же Росстата, предоставленные службой “Ъ”, свидетельствуют: основной вклад в годовые темпы роста выпуска обработки внесли отрасли, доля которых в ее структуре составляет порядка трети (см. таблицу). А Минэкономики в своем комментарии и вовсе поясняет, что «наиболее существенное улучшение годовой динамики в июне показали виды промышленной продукции, относящиеся к машиностроительной отрасли» — которых, отметим, среди выделенных Росстатом лидеров обработки нет.

Алексей Шаповалов