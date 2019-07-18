Внутреннего спроса для улучшения ВВП нет

В июне и во втором квартале 2019 года годовые темпы роста основных показателей, характеризующих доходы граждан и внутренний спрос, не показывают заметных улучшений. Росстат понизил темпы роста реальных зарплат с 2,8% до 1,6% в мае, а в июле оценил их в 2,3% (2,3% за второй квартал против 1,3% за первый). Это происходит на фоне замедления темпов роста зарплат в рыночных секторах и их ускорения в госсекторе (по крайней мере в мае, по которому доступны данные) и нового исторического минимума по безработице в июне в 4,4%. Компании оставляют людей, ограничивая зарплаты и бонусы, полагает Дмитрий Полевой из РФПИ.

Реальные располагаемые доходы граждан продолжили снижаться — на 0,2%, по текущей оценке, за второй квартал (минус 2,5% за первый квартал). Очевидная причина — увеличение платежей по банковским кредитам. С учетом сезонности и календарности Росстат считает, что среднеквартальные реальные доходы граждан не меняются с 2016 года (см. график). По оценке ЦМАКП, среднемесячные темпы роста реальных доходов во втором квартале (с учетом сезонности) впервые с первого квартала 2018 года стали положительными: 0,6% прироста против 0,1% в первом квартале. Вероятная причина — увеличение выплат по договорам, которые недавно стал учитывать в доходах Росстат, полагает Игорь Поляков из ЦМАКП, но о развороте тренда, по его словам, речи не идет. В первом же полугодии 2019 года доходы снизились на 1,3% в годовом выражении. «Выход показателя в положительную область по итогам года маловероятен. Достижение прогноза Минэкономики (рост реальных располагаемых доходов на 1%) исключено»,— считает Кирилл Тремасов из «Локо-Инвест», ранее он работал прогнозистом в Минэкономики.

Оборот розницы тоже слаб. С учетом сезонности, по оценке ЦМАКП, потребление и продовольственных, и непродовольственных товаров росло на 0,1% и 0,2% в среднем за месяц в первом и втором кварталах. В РФПИ подсчитали: частное потребление в годовом выражении выросло лишь на 0,9% во втором квартале против 1,8% в первом. В РФПИ считают, что ВВП во втором квартале может вырасти менее чем на 0,5%, которые зарегистрированы в первом квартале, а опережающий индикатор ВВП Capital Economics обнаруживает лишь 0,2% роста экономики РФ во втором квартале.

Алексей Шаповалов