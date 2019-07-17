Главные анонсы 17 июля

Будет опубликована информация об итогах регистрации кандидатов в депутаты Мосгордумы. Пройдет пресс-конференция председателя Московской городской избирательной комиссии Валентина Горбунова, посвященная регистрации кандидатов. Напомним, 15 и 16 июля окружные избирательные комиссии сняли с выборов в Мосгордуму ряд оппозиционных кандидатов, в том числе Илью Яшина, Любовь Соболь, Сергея Митрохина, Дмитрия Гудкова, Константина Янкаускаса, Ивана Жданова и Юлию Галямину. Как кандидаты боролись за регистрацию

Начинается визит президента Белоруссии Александра Лукашенко. 17 июля он вместе с президентом России Владимиром Путиным посетят Спасо-Преображенский Валаамский ставропигиальный мужской монастырь. Как идут переговоры об интеграции России и Белоруссии

Состоится визит в Россию президента Молдавии Игоря Додона. Он сообщил, что отправляется в Москву для обсуждения вопроса поставок газа в страну и возможную скидку на газ для республики. О попытках Молдавии диверсифицировать поставки газа

В швейцарской Женеве начнутся двухдневные консультации между Россией и США, посвященные стратегической стабильности. Участвуют заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков, первый заместитель госсекретаря США Джон Салливан и замгоссекретаря по контролю над вооружениями и международной безопасности Андреа Томпсон. Как Россия предлагала США принять совместное заявление по недопущению ядерной войны

В Киеве бывший президент Украины Петр Порошенко в рамках расследования дела об отмывании денег при продаже завода «Кузница на Рыбальском» вызван на допрос в Государственное бюро расследований (ГБР) Украины. Всего господин Порошенко является фигурантом как минимум пяти расследований. По словам директора ГБР Романа Трубы, каждое из них имеет «юридически-правовую перспективу». Одно из этих дел — о попытке захвата государственной власти. Подробнее о деле

Итоги правления Петра Порошенко Читать далее

Лефортовский суд Москвы рассмотрит ходатайство следствия о продлении ареста 24 украинским морякам, арестованным после инцидента в районе Керченского пролива. Напомним, 25 ноября 2018 года российские пограничники задержали три украинских корабля, обвинив их экипаж в нарушении государственной границы РФ. В мае Международный трибунал ООН по морскому праву постановил, что Россия должна немедленно освободить моряков. О том, как задержанных не признали военнопленными

В городе Тулун Иркутской области генеральный прокурор Юрий Чайка проведет личный прием пострадавших от масштабного наводнения. Напомним, сильное наводнение, затопившее около 100 населенных пунктов, началось 25 июня. В результате погибли не менее 25 человек, более 700 госпитализированы. Полностью разрушено 3,5 тыс. жилых домов. Имущества лишились более 30 тыс. человек. Как после наводнения в регионе начались пожары