На бывшее первое лицо завели пятое дело

Экс-президент Украины Петр Порошенко стал фигурантом очередного уголовного дела — о попытке захвата государственной власти. Это как минимум пятое расследование в отношении бывшего первого лица. Большинство из них инициировал Андрей Портнов, занимавший при Викторе Януковиче пост заместителя главы президентской администрации. С подробностями — корреспондент “Ъ” в Киеве Матвей Шиманов.

Государственное бюро расследований (ГБР) Украины открыло производство по делу, суть которого в официальных документах формулируется как «факт возможного совершения действий, направленных на захват государственной власти в Украине». В ГБР подтвердили, что экс-президент Петр Порошенко является одним из фигурантов этого дела наряду со спикером Верховной рады Андреем Парубием. «Производство касается возможного совершения ими действий, направленных на захват государственной власти, при внесении представления на назначение премьер-министра при отсутствии коалиции в Верховной раде»,— пояснила официальный представитель ГБР Анжелика Иванова в комментарии для «РБК-Украина».

Петр Порошенко и Андрей Парубий подозреваются в том, что при отсутствии в Раде коалиции протолкнули через парламент закон, утверждающий состав правительства.

По закону формировать новый кабинет министров может только объединение большинства депутатов, официально объявивших о создании коалиции. Следователям теперь предстоит установить, действительно ли на момент утверждения состава правительства в парламенте отсутствовала коалиция и если да, то было ли назначение министров без соблюдения этой необходимой формальности именно попыткой захвата власти.

Это еще не самое запутанное из дел, в которых фигурирует Петр Порошенко. Так, в мае ГБР начало досудебное расследование обоснованности введения президентом военного положения после захвата в Керченском проливе российскими пограничниками украинских военных судов с экипажами. Замглавы бюро Ольга Варченко заявила о начале расследования 21 мая, на следующий день после официальной церемонии передачи президентских полномочий от Петра Порошенко Владимиру Зеленскому. Она же пояснила, что в ходе расследования предстоит установить, не преследовало ли введение военного положения цели сорвать президентские выборы и продлить пребывание господина Порошенко на высшем посту и после истечения срока его полномочий.

Это стало первым делом, заведенным в отношении бывшего президента. Вслед за ним в ГБР начали еще несколько расследований, фигурантом которых стал Петр Порошенко. Следователи изучают причастность экс-президента к отмыванию нелегальных доходов государственных энергетических компаний, к противозаконному выводу в офшоры денег, полученных от продажи ранее принадлежавшего господину Порошенко завода «Кузница на Рыбальском», к уклонению от уплаты налогов при покупке через подставное лицо телеканала «Прямой» и к узурпации судебной власти. Кроме того, еще одно принятое к рассмотрению дело должно пролить свет на обстоятельства ареста в 2015 году депутата Игоря Мосийчука. Обязывая ГБР взяться за расследование этой истории, суд потребовал определить, не было ли признаков злоупотребления служебным положением в действиях Петра Порошенко, премьера Владимира Гройсмана и экс-генпрокурора Виктора Шокина, которые принимали решение о лишении Мосийчука депутатской неприкосновенности и его аресте.

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Всего Петр Порошенко является фигурантом как минимум пяти расследований (еще в нескольких, например, в деле о хищениях в «Укроборонпроме», фигурируют его близкие друзья, бизнес-партнеры и подчиненные). Причем, по словам директора ГБР Романа Трубы, каждое из этих дел имеет «юридически-правовую перспективу». То есть не лишено оснований и может завершиться раскрытием преступления. «Понимая общественный резонанс, мы будем пытаться дать ответы как можно быстрее. Но это точно не месяц. Однозначно больший период»,— заявил господин Труба в интервью «Украинским новостям».

Большинство из дел, фигурантом которых является Петр Порошенко, заведено с подачи одного и того же человека — юриста Андрея Портнова.

Господин Портнов в 2014 году, уже в разгар Майдана, был назначен тогдашним президентом Виктором Януковичем на должность первого заместителя главы администрации президента. Эту позицию он занимал около месяца и после бегства Виктора Януковича из страны также покинул Украину и до 19 мая этого года жил за границей.

Вернулся Андрей Портнов накануне инаугурации нового президента и вскоре после прилета пообещал направить в ГБР десятки заявлений о преступлениях, к которым, по его словам, имеет отношение Петр Порошенко.

Источник “Ъ”, близкий к правительству Украины, считает, что реальных судебных перспектив нет ни у одного из дел, инициированных Андреем Портновым.

При этом опытный юрист и чиновник и сам понимает, что до настоящих приговоров дела эти вряд ли дойдут, и инициирует их совсем не для того, чтобы отправить экс-президента за решетку.

«Как он будет доказывать отсутствие в парламенте коалиции, если даже Конституционный суд не может из-за несовершенства законодательства понять, когда развалилась коалиция и развалилась ли вообще? И такие дыры — в каждом деле Портнова. Он все это затеял не ради результата. Вернее, ему нужен другой результат: опозорить Петра Порошенко и опустить рейтинг партии "Европейская солидарность" настолько низко, насколько это возможно»,— заявил источник “Ъ”. По его словам, действовать Андрей Портнов может в интересах своих соратников из окружения Виктора Януковича, которые идут на парламентские выборы 21 июля в списках «Оппозиционной платформы — За жизнь» или «Оппозиционного блока».

Сам господин Портнов также не скрывает, что его интерес в этих делах прежде всего политический. «Задача-минимум — всеми силами не позволить им (партии Петра Порошенко "Европейская солидарность".— “Ъ”) преодолеть пятипроцентный барьер. Максимальная дискредитация и маргинализация, офшоры, уголовные дела, ближайшее окружение и богатые чиновники. После выборов по горячим следам всех упаковать, проанализировать собственность, контроль за СМИ, телевидением, природными ресурсами и бизнесом в государственных компаниях. К сентябрю должно быть все зачищено»,— написал Андрей Портнов в Facebook.

Пока преждевременно говорить о том, насколько инициированные Андреем Портновым скандалы вокруг бывшего первого лица государства скажутся на рейтинге партии Петра Порошенко, но пик активности экс-чиновника совпал с максимальным падением популярности «Европейской солидарности». Согласно опубликованным в среду результатам опроса общественного мнения группой «Рейтинг», за эту партию готовы проголосовать всего 5% украинцев из числа тех, кто уже определился со своим выбором. Предыдущие опросы, результаты которых были опубликованы 12 июня, свидетельствовали, что партию Петра Порошенко поддерживает 7,9% избирателей. Теперь же даже незначительное падение популярности «Европейской солидарности» может привести к тому, что партия не преодолеет пятипроцентный барьер и не попадет в Раду нового созыва.