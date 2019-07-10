Перехватить до интеграции

В обсуждении дальнейшей интеграции России и Белоруссии стороны вернулись на традиционные позиции. РФ готова на экономическую поддержку Белоруссии только после решения стратегических вопросов — в частности, до этого в Москве откладывают предоставление Минску очередного госкредита, компенсацию потерь белорусской экономики от налогового маневра РФ в нефтяной отрасли и обсуждение цен на газ. Минск в свою очередь констатирует, что согласование программы интеграции без этих решений замерло на 90-процентной отметке, и договаривается о получении замещающего кредита от КНР и о размещении рублевых гособлигаций на российском рынке.

Правительство Белоруссии завершает переговоры с Банком развития Китая о суверенном кредите на сумму около $600 млн для замещения российского госкредита, сообщил вчера замглавы Минфина Белоруссии Андрей Белковец на конференции Fitch в Минске. «Мы рассчитывали на российский кредит, сегодня вопрос его предоставления немного откладывается, но как альтернативу мы нашли вариант с китайскими кредиторами»,— сказал чиновник.

Внешний госдолг Белоруссии на 1 мая 2019 года составил $16,7 млрд, всего страна за несколько лет получила от РФ госкредитов более чем на $6 млрд. В этом году Минск должен погасить долги на $3,2 млрд, рефинансировав обязательства на $1,3 млрд, в 2020 году погасить планируется $2,5 млрд, в том числе за счет новых займов — порядка 75% этой суммы. В белорусском Минфине рассчитывают, что основным источником этих средств может стать выпуск еврооблигаций. «Разместить выпуск еврооблигаций на сумму $1 млрд — это не проблема»,— отметил господин Белковец. Однако ранее министр финансов республики Максим Ермолович отмечал, что страна может отказаться от размещения евробондов в 2020 году, если получит госкредит РФ. При этом Белоруссия продолжит размещать облигации на российском финансовом рынке — до конца июля будет выпущен первый транш на 5–10 млрд руб., сообщил Андрей Белковец. Ранее в июле Банк России зарегистрировал пять выпусков облигаций Белоруссии общим объемом 30 млрд руб. Впрочем, стоимость таких заимствований, вероятно, будет заметно выше, чем в случае с госкредитами.

Напомним, Минск просил Москву о новом госкредите для рефинансирования внешней задолженности по прежним госкредитам еще в феврале. Однако первый вице-премьер и глава Минфина РФ Антон Силуанов в начале июня заявил, что это возможно лишь «только после того, как стороны согласуют общий подход по интеграции». «Тогда мы будем понимать орбиту наших финансовых взаимоотношений»,— пояснил глава ведомства. Во время визита в Минск премьер-министра РФ Дмитрия Медведева (см. “Ъ” от 22 июня) звучали заявления о том, что программа интеграции готова на 70%, а потом на 90%,— хотя содержание ее не раскрывалось, за вычетом общих фраз о выравнивании госрегулирования и налоговых режимов двух стран. Параллельно Минск, по словам белорусского дипломатического источника “Ъ”, пытался согласовать установление для Белоруссии с 2020 года таких же цен на российский газ, какие действуют для граничащих с ней российских регионов — в частности, Смоленской области,— и, как говорит собеседник “Ъ”, глава «Газпрома» Алексей Миллер эту идею не отверг. Вполне успешно, по словам собеседника “Ъ”, шли переговоры и о компенсации белорусской стороне налогового маневра РФ в нефтяной сфере. Но в согласованную на 90% программу интеграции эти вопросы не попали: о том, что вопрос компенсации Белоруссии из-за налогового маневра в российской нефтяной отрасли также отложен до согласования интеграционных вопросов, прямо заявил Антон Силуанов, ту же позицию относительно цен на газ для Минска с 2020 года занял курирующий ТЭК вице-премьер РФ Дмитрий Козак.

Обсудить спорные вопросы президенты РФ и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко смогут через неделю в Санкт-Петербурге, где 16–18 июля пройдет VI Форум регионов России и Белоруссии.

Татьяна Едовина, Владимир Соловьев