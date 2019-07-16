Соболь, Митрохина и Гудкова сняли с выборов в Мосгордуму

Окружные избирательные комиссии сняли с выборов в Мосгордуму оппозиционных кандидатов Любовь Соболь, Сергея Митрохина, Дмитрия Гудкова, Константина Янкаускаса, Ивана Жданова и Юлию Галямину.

Как сообщает корреспондент “Ъ”, избирательная комиссия 43-го избирательного округа проголосовала за снятие юриста Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Любовь Соболь единогласно. Она просила рассмотреть ее возражения, но комиссия не стала это делать.

Эта же комиссия отказала в регистрации актеру Александру Соловьеву и музыканту Сергею Троицкому, известному как Паук. Последними комиссия рассматривала документы Сергея Митрохина от «Яблока», и также единогласно отказала в регистрации. У всех количество брака в подписях превысило допустимые 10%.

Член Тимирязевского совета депутатов Юлия Галямина сообщила в Twitter о том, что ей отказали в регистрации. «На два десятка живых и настоящих избирателей, которые стояли в коридоре, комиссия просто наплевала»,— написала она. Госпожа Галямина призвала своих сторонников выйти на акцию протеста, начавшуюся в 19:00 на Трубной площади.

Председатель Партии перемен Дмитрий Гудков рассказал в Facebook об отказе в регистрации на выборы в Мосгордуму. «Меня сняли с выборов в присутствии секретаря МГИКа Попова, дали пять минут на выступление, отказались обсуждать все мои претензии. Два против, один воздержался. Десять за»,— написал он.

Избирком забраковал 1006 из 4785 подписей, собранных муниципальным депутатом района Зюзино Константином Янкаускасом, из-за «поддельных» документов об оплате подписных листов, сообщает «Новая газета». Господин Янкаускас представил доказательства их подлинности, но комиссия их проигнорировала.

Директор ФБК Иван Жданов сообщил в Twitter об отказе в регистрации. «Избирательная комиссия сняла меня с выборов по беспределу»,— заявил он «Открытым медиа».

Позднее стало известно, что с выборов в Мосгордуму также сняли зампредседателя партии «Яблоко» Кирилла Гончарова и депутата Гагаринского района Елену Русакову. «Очень жаль, что московская власть не слышит людей. В истории такое называли политическим кризисом. В каждом округе Москвы теперь минимум 5 тысяч разозленных людей с активной гражданской позицией и отсутствием реального выбора. Трубная — как символ усталости от безысходности»,— написал господин Гончаров в Facebook.

Третий день подряд в Москве проходят акции с требованием зарегистрировать оппозиционных кандидатов на выборах в Мосгордуму. Вечером в воскресенье прервали акцию 17 независимых кандидатов в депутаты Московской городской думы у входа в здание Мосгоризбиркома. Были задержаны более 35 человек. Вечером 15 июля на Трубной площади прошла первая акция «За свободу выбора», участники которой снова потребовали допустить до выборов в Мосгордуму оппозиционных кандидатов. Вчера, забраковав подписи, отказали первому из них — главе муниципального округа Красносельский Илье Яшину.

Вчера акция на Трубной площади закончилась без вмешательства полиции. Организаторы обещали возобновить ее сегодня и делать это каждый вечер до 19 июля. На 20-е запланирован согласованный митинг на проспекте Сахарова.

О том, как кандидаты добиваются регистрации на улице,— в материале “Ъ” «Вечер обещает быть Трубным».

Подробнее о заседании комиссии 43-го избирательного округа — в публикации “Ъ FM”

Роман Дорофеев, Анастасия Целых