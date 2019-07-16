Чем известен Петр Порошенко

Порошенко Петр Алексеевич родился 26 сентября 1965 года в Болграде (Одесская область). Окончил Киевский государственный университет (сейчас — Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко) по специальности «экономист-международник».

С 1986 работал в бизнесе: сначала основал компанию по разработке компьютерных программ, затем организовал сервисный центр, параллельно работая в корпорации Roshen (Винницкая кондитерская фабрика, которую он купил вместе с отцом и братом). В 2003 году учредил новостной телеканал «Пятый канал», в 2011 приобрел компанию KP Media.

Впервые место в Верховной раде получил в 1998 году, в 2001 году организовал и возглавил партию «Солидарность». С 1998 по 2014 год с перерывами был секретарем Совета национальной безопасности Украины. В 2009–2010 годы возглавлял Министерство иностранных дел Украины, в 2012 году — Министерство экономического развития и торговли. С 2014 по 2019 год — президент Украины, в мае 2019 года провел ребрендинг своей партии «Солидарность» — с тех пор возглавляет партию «Европейская солидарность».