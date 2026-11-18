MEE: Индонезия заинтересована в присоединении к Мекканскому пакту по обороне
Индонезия заинтересована в присоединении к Мекканскому оборонному соглашению, сообщает Middle East Eye (MEE) со ссылкой на три турецких официальных лица.
Собеседники издания назвали такой интерес закономерным — Турция и Индонезия тесно сотрудничают в оборонной промышленности. В прошлом году Джакарта заключила сделку стоимостью более $10 млрд на закупку 48 турецких истребителей Kaan, а в январе этого года подписала соглашение на $1 млрд о приобретении двух фрегатов класса Istanbul.
Однако несколько турецких чиновников, включая главу МИД Хакана Фидана, сообщили MEE, что страны-основатели соглашения пока не стремятся к расширению состава участников.
Саудовская Аравия, Турция и Пакистан подписали Мекканское оборонительное соглашение в августе 2026 года. Соглашение предполагает коллективный ответ в случае нападения на одну из стран-участниц пакта. Документ был подписан при активизации конфликта США и Ирана, в результате чего под удар попадали в том числе объекты в Саудовской Аравии.