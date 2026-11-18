Саудовская Аравия, Турция и Пакистан подписали Мекканское оборонительное соглашение в августе 2026 года. Соглашение предполагает коллективный ответ в случае нападения на одну из стран-участниц пакта. Документ был подписан при активизации конфликта США и Ирана, в результате чего под удар попадали в том числе объекты в Саудовской Аравии.