Чем известна Юлия Тимошенко

Тимошенко Юлия Владимировна родилась 27 ноября 1960 года в Днепропетровске. Окончила Днепропетровский горный институт (сейчас — Национальный технический университет «Днепровская политехника») по специальности «экономика труда».

После окончания вуза сначала работала инженером-экономистом на машиностроительном заводе, а в конце 1980-х годов ушла в бизнес. До 1997 года возглавляла корпорацию «Единые энергетические системы Украины», созданную ей в 1995 году на основе корпорации «Украинский бензин». Впервые избрана депутатом Верховной рады в 1998 году, в 1999 году была назначена вице-премьером по топливно-энергетическому комплексу в правительстве Виктора Ющенко.

В феврале 2001 года была арестована, провела под стражей 42 дня. В 2005 году все обвинения против нее за незаконные действия на энергорынке были сняты. В 2002 году создала блок партий. Во время «оранжевой революции» в 2004 году Юлия Тимошенко стала главным пропагандистом и агитатором на Майдане. С 2005 по 2007 год работала премьер-министром Украины. Трижды выдвигалась на пост президента: в 2010, 2014 и 2019 годах.