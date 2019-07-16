Чем известен Юрий Бойко

Бойко Юрий Анатольевич родился 9 октября 1958 года в Горловке. Окончил Московский химико-технологический институт имени Менделеева (ныне — Российский химико-технологический институт имени Менделеева).

До 2001 года работал в нефтегазовой области, затем вступил в партию «Трудовая Украина» (лидер — Сергей Тигипко). С 2005 года руководил Республиканской партией Украины, участвовавшей в парламентских выборах в 2006 года (не прошла в парламент). В 2006–2007 и в 2010–2012 годах был министром топлива и энергетики страны, в 2007 году вступил в Партию регионов.

В 2014 году участвовал в президентских досрочных выборах, набрал 0,19% голосов. Затем возглавил группу партий «Оппозиционный блок» и возглавил ее в Верховной раде. 9 ноября 2018 года Бойко и партия «За жизнь» подписали соглашение о сотрудничестве на выборах президента Украины и парламентских выборах 2019 года, партия получила название «Оппозиционная платформа — За жизнь».