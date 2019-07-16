Чем известен Дмитрий Разумков

Разумков Дмитрий Александрович родился 8 октября 1983 года в Бердичеве (Житомирская область), окончил Киевский институт международных отношений по специальности «международные экономические отношения» и Национальный университет государственной налоговой службы по специальности «правоведение».

С 2006 года вместе с Василием Моканом и Нелли Яковлевой руководил фирмой Ukranian Politconsulting Group, занимающейся политическим консультированием, политтехнологиями и выборами.

В 2006–2010 годах был членом Партии регионов. После ухода из партии до 2014 года работал с Сергеем Тигипко, бывшим вице-премьером и министром социальной политики Украины. Во время избирательной кампании 2019 года был представителем штаба Владимира Зеленского.