Чем известен Святослав Вакарчук

Вакарчук Святослав Иванович родился 14 мая 1975 года в Мукачево (Закарпатская область). Окончил Львовский национальный университет имени Ивана Франко по специальности «теоретическая физика», второе высшее получил по специальности «экономист-международник».

В 1994 году основал рок-группу «Океан Ельзи», является ее лидером и вокалистом. В 2013–2014 годах активно участвовал в Евромайдане, в мае 2019 года на базе партии «Платформа инициатив» основал партию «Голос».