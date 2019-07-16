Студенты Высшей школы экономики против выдвижения «кандидата от университета»

Студенты, сотрудники и выпускники Высшей школы экономики (НИУ ВШЭ) написали открытое письмо проректору вуза и кандидату на выборах в Мосгордуму Валерии Касамаре. Его опубликовал университетский журнал DOXA. Авторы письма призвали госпожу Касамару «принять все возможные меры для допуска независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму». «На сегодняшний момент, 15 июля, на выборы в городской парламент не допущены многие независимые от мэрии кандидаты, которые собрали необходимое количество подписей от жителей. Эти кандидаты, включая Любовь Соболь, Илью Яшина, Ивана Жданова, Константина Янкаускаса, Елену Русакову, Юлию Галямину и других, не допускаются к выборам в связи с тем, что их подписи были "забракованы" Московским избиркомом, или под иными предлогами»,— говорится в обращении. Подписавшие письмо студенты и сотрудники также заявили, что они против участия «кандидата от университета» «в нечестных выборах в городской парламент», поскольку это «противоречит нашим (ВШЭ.— “Ъ”) интересам» и «крайне негативно повлияет на репутацию университета»: «Если пострадает репутация Вышки, то это, в конечном счете, отразится и на нашей репутации — как профессионалов, исследователей и специалистов». Авторы обращения потребовали от проректора «повлиять на решение о допуске независимых кандидатов на выборы» и «способствовать объективному рассмотрению нарушений, допущенных Мосгоризбиркомом при оценке подписей кандидатов»: «Это в том числе предполагает четкое выражение вашей позиции по данной ситуации»,— обратились они к госпоже Касамаре.

На момент публикации письмо подписали более 120 студентов, аспирантов, сотрудников и выпускников ВШЭ.

Валерия Касамара на вопрос “Ъ”, планирует ли она отвечать на письмо, ответила, что читала его и собирается «опубликовать ответ на своих страницах в соцсетях», но к моменту сдачи материала ответ опубликован не был. Госпожа Касамара выдвигается в Мосгордуму от 45-го округа (Красносельский, Басманный, Мещанский, Сокольники), там же планировал выдвигаться и оппозиционер Илья Яшин. В интервью «Радио Свобода» в понедельник госпожа Касамара на вопрос об открытом письме заявила, что ее «некорректно называть кандидатом от университета», и рассказала, что ее кампанию спонсируют «бизнес и некоммерческие организации».

Ксения Миронова