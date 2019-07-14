В подписях за Гудкова и Соболь нашли недопустимое количество брака

Рабочая комиссия нашла недопустимое количество брака в подписях за кандидата в Мосгордуму Дмитрия Гудкова. «У меня насчитали 18,4% недействительных подписей. 1073 подписи (тут все сборщики, у кого не указан район). Александр Соловьев — 2400 недействительных подписей. 1600 — по ГАС "Выборы"»,— сообщила его пресс-служба (цитата по «Интерфаксу»). Максимально допустимое количество брака — 10%.

Дмитрий Гудков также написал у себя на Facebook, что около трети подписей отбраковали из-за претензий к адресам сборщиков. Еще часть подписей, 390, не соответствует данным МВД и ГАС "Выборы". «Мы пишем жалобы в МГИК и Общественную палату Москвы. Это беспредел и попытка не пустить меня на выборы»,— отметил господин Гудков.

Недопустимое количество брака также нашли у Любови Соболь. «Комиссия 43 округа дала протокол: хотят забраковать почти 15% подписей избирателей, 725 шт., при допустимом браке в 10%. Это больше, чем у футболиста Булыкина, который подписи вообще не собирал»,— сказала она в обращении на Facebook. Госпожа Соболь заявила, что объявляет голодовку из-за несогласия с результатами проверки.

Напомним, ранее Мосгоризбирком признал недействительными 562 подписи в поддержку кандидата в депутаты Мосгордумы Ильи Яшина при допустимом браке в 429.

Решение о регистрации кандидатов комиссия примет в понедельник, 15 июля.

Напомним, выборы в Мосгордуму пройдут 8 сентября. Каждому кандидату, который выдвигается не от думских партий, для регистрации на выборах необходимо собрать около 5 тыс. подписей. 6 июля Мосгоризбирком завершил прием документов у кандидатов. По данным “Ъ”, из 426 выдвинутых кандидатов документы на регистрацию сдали 292. Среди них 102 самовыдвиженца, и в их числе кандидаты-единороссы.

Подробнее — в материале “Ъ” «Полное собрание выдвижений».