Илью Яшина могут не допустить до выборов в Мосгордуму

Мосгоризбирком признал недействительными 562 подписи в поддержку кандидата в депутаты Мосгордумы Ильи Яшина при допустимом браке в 429. «Все, они решили снять меня с выборов. Признали недействительными 11,4% подписей, поданных в мою поддержку — при максимально допустимом браке 10%»,— написал он в Facebook.

По словам политика, он собрал 4936 подписей. Большинство из них забраковали за несоответствие данных полицейской базе. «Никаких "мертвых душ" в моих подписях, конечно, не нашли — снимают через техническую закрытую процедуру», — написал он. Господин Яшин заявил, что его юристы будут бороться за признание этих подписей действительными.

Напомним, выборы 45 депутатов столичного парламента пройдут 8 сентября. Каждому кандидату, который выдвигается не от думских партий для регистрации на выборах было необходимо собрать около 5 тыс. подписей. 6 июля Мосгоризбирком завершил прием документов у кандидатов. По данным “Ъ”, из 426 выдвинутых кандидатов документы на регистрацию сдали 292. Среди них 102 самовыдвиженца, и в их числе кандидаты-единороссы.

Подробнее — в материале “Ъ” «Полное собрание выдвижений».