Великобритания обвинила Иран в попытке захватить танкер в Персидском заливе

Три вооруженных корабля Корпуса стражей Исламской революции Ирана безуспешно пытались захватить британский нефтяной танкер в Персидском заливе, сообщил представитель правительства Великобритании. Иран эту информацию отрицает. Корпус стражей исламской революции заявил, что за последние 24 часа его патрули не взаимодействовали ни с какими иностранными кораблями, в том числе, с британскими.

Ранее Минобороны США рассказало о пяти катерах, которые предприняли попытку захвата танкера. Иранцы просили танкер остановиться, но были отозваны после предупреждения, которое поступило по радио от британцев.

«HMS Montrose (фрегат Королевских ВМС Великобритании, сопровождавший танкер.— “Ъ”) был вынужден встать между иранскими кораблями и танкером British Heritage и устно предупредить иранские корабли, которые после отступили»,— сообщил представитель правительства Великобритании (цитата по Reuters). По его словам, Лондон обеспокоен этим инцидентом и призывает власти Ирана к деэскалации ситуации в регионе.

Напомним, 4 июля в Гибралтаре был задержан иранский танкер Grace 1. По версии гибралтарских властей, судно должно было доставить нефть на нефтеперерабатывающий завод «Банияс» в провинции Тартус на северо-западе Сирии. Тегеран перевозку сырья отрицает и уже выразил Лондону протест. Власти Ирана пригрозили симметрично ответить на задержание своего судна и захватить британский танкер. Начальник Генштаба вооруженных сил Исламской Республики генерал-майор Мохаммад Багери заявил, что ответ будет дан «в нужное время».

Как в Иране призывают отомстить Британии, читайте в публикации “Ъ” «Танкер за танкер».