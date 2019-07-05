Танкер за танкер

Задержание властями Гибралтара иранского танкера Grace 1, который предположительно поставлял нефть в Сирию, вызвало гневную реакцию в Тегеране. Председатель Совета целесообразности — совещательного органа при верховном лидере страны — Мохсен Резаи заявил: если танкер не будет отпущен, Тегерану стоит в ответ задержать одно британское судно. В администрации президента США Дональда Трампа тем временем сочли задержание иранского танкера «отличной новостью».

«Обязанность Ирана заключается в том, чтобы действовать аналогично и захватить британский танкер, если иранский танкер не будет освобожден незамедлительно»,— сообщил в своем аккаунте в Twitter секретарь иранского Совета целесообразности Мохсен Резаи. Ранее с критикой решения властей Гибралтара — заморской территории Великобритании — выступил МИД Ирана: ведомство потребовало «скорейшего освобождения упомянутого танкера». В МИДе утверждают, что судно находилось в международных водах, так что его задержание можно считать «морским разбоем». А действующие санкции Иран считает незаконными, поскольку они не основываются на решениях ООН.

Кроме того, официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави предупредил: «Деструктивные действия Великобритании по захвату нефтяного танкера могут привести к росту напряженности в Персидском заливе».

Напомним, в заявлении главного министра Гибралтара Фабиана Пикардо на сайте Морской администрации этой британской заморской территории указано, что предположительно Grace 1 перевозил нефть на НПЗ «Банияс» в провинции Тартус на северо-западе Сирии. А это подпадает под санкции в отношении Дамаска. При этом еще в марте агентство Reuters сообщало, что Grace 1 был одним из танкеров, в нарушение санкций участвующих в доставке иранского топлива в Сингапур и Китай.

При этом ранее иранское агентство Mehr сообщило, что танкер Grace 1 якобы принадлежит российской компании Russian Titan Shipping Line. Агентство не уточнило источник своей информации. Официального подтверждения этого нет.

Тем временем в Вашингтоне действия властей Гибралтара поддержали. «Отличные новости: Великобритания задержала супертанкер Grace 1, груженный иранской нефтью, направлявшийся в Сирию в нарушение санкций ЕС»,— сообщил в этой связи в своем аккаунте в Twitter советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон. И отметил: «Америка и наши союзники продолжат препятствовать тому, чтобы режимы в Тегеране и Дамаске наживались на этой незаконной торговле».

Павел Тарасенко