Иран отрицает попытку захватить британский танкер

Глава Министерства иностранных дел Ирана Джавад Зариф заявил, что иранские катера не пытались задержать британский танкер в Персидском заливе, сообщает агентство Fars. «То, что они сами заявляют и выдвигают в качестве претензий, чтобы создать напряженность, бессмысленно»,— сказал господин Зариф.

Корпус стражей исламской революции также сделал заявление, в котором говорится, что за последние 24 часа его патрули не взаимодействовали ни с какими с иностранными кораблями, в том числе британскими.

Ранее представитель правительства Великобритании сообщил, что три вооруженных корабля Ирана пытались захватить нефтяной танкер British Heritage в Персидском заливе. Минобороны США при этом заявило, что в этом принимало участие пять катеров. Британский фрегат HMS Montrose, который сопровождал судно, был вынужден встать между ними и вынести предупреждение, после чего иранцы отступили.

Напомним, 4 июля власти Гибралтара задержали иранский танкер Grace 1. По их версии, судно должно было доставить нефть на нефтеперерабатывающий завод «Банияс» в провинции Тартус на северо-западе Сирии в обход санкций.Тегеран это отрицал и выразил Лондону протест.

После инцидента Иран пригрозил симметричным ответом. Начальник Генштаба вооруженных сил Исламской Республики генерал-майор Мохаммад Багери уточнил, что ответ будет дан «в нужное время».

Подробнее об инциденте — в публикации “Ъ” «Танкер за танкер».