США сообщили о попытке Ирана остановить британский танкер

Пять катеров, принадлежащих, предположительно, иранскому Корпусу стражей исламской революции, приблизились к британскому нефтяному танкеру. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на представителя Минобороны США.
Инцидент произошел в Персидском заливе. Иранцы попросили судно остановиться, однако были отозваны после предупреждения, которое поступило по радио с британского корабля.
Министерство обороны Великобритании не прокомментировало эту информацию.
Это не первый инцидент с танкерами. 13 июня в Оманском заливе потерпели бедствие два нефтяных танкера, принадлежащих норвежской и японской компаниям. По данным СМИ, они подверглись торпедной атаке. США обвинили в ней Иран.
Затем власти Гибралтара задержали иранский танкер Grace 1, который мог поставлять нефть в Сирию. Это вызвало гневную реакцию в Тегеране.
Подробнее — в публикации “Ъ” «Танкер за танкер».
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