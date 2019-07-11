США сообщили о попытке Ирана остановить британский танкер

Пять катеров, принадлежащих, предположительно, иранскому Корпусу стражей исламской революции, приблизились к британскому нефтяному танкеру. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на представителя Минобороны США.

Инцидент произошел в Персидском заливе. Иранцы попросили судно остановиться, однако были отозваны после предупреждения, которое поступило по радио с британского корабля.

Министерство обороны Великобритании не прокомментировало эту информацию.

Это не первый инцидент с танкерами. 13 июня в Оманском заливе потерпели бедствие два нефтяных танкера, принадлежащих норвежской и японской компаниям. По данным СМИ, они подверглись торпедной атаке. США обвинили в ней Иран.

Затем власти Гибралтара задержали иранский танкер Grace 1, который мог поставлять нефть в Сирию. Это вызвало гневную реакцию в Тегеране.

Подробнее — в публикации “Ъ” «Танкер за танкер».