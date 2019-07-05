В Иране призвали захватить британское судно в ответ на задержание танкера

Секретарь Совета политической целесообразности — совещательного органа при иранском руководстве — Мохсен Резайи, ранее возглавлявший Корпус стражей исламской революции, пригрозил симметрично ответить на задержание властями Гибралтара иранского судна.

«Если иранский танкер не будет освобожден, обязанность (иранских.— “Ъ”) властей — действовать аналогично и захватить британский танкер»,— написал он в Twitter. Мохсен Резайи отметил, что за 40 лет после исламской революции Иран без колебаний отвечал на агрессивные действия.

Ранее СМИ сообщили, что задержанный в британском Гибралтаре иранский танкер Grace 1 принадлежит компании Russian Titan Shipping Line, которая зарегистрирована в Объединенных Арабских Эмиратах. По версии гибралтарских властей, судно предположительно перевозило нефть на нефтеперерабатывающий завод «Банияс» в провинции Тартус на северо-западе Сирии. В связи с происшедшим Тегеран выразил Лондону протест, посла Великобритании срочно вызвали в Иран.

Танкер Grace 1 ранее уже обвиняли в поставках сырья в нарушение санкций. В марте агентство Reuters сообщило, что он был одним из судов, которые перевозили иранскую нефть в Сингапур и Китай.