Катастрофа под водой, конфликт в воздухе и злоупотребления на дорогах

Цифры недели
14 офицеров погибли при пожаре на глубоководной атомной станции АС-31 в Баренцевом море.
На 5,4% сократилась погрузка на железных дорогах в июне.
32 млрд руб. могли заработать генерирующие компании из-за резкого роста цен на рынке электроэнергии с начала года.
До $49,3 за тонну упала цена на уголь в Европе. “Ъ” выяснил, чем грозит избыток угля.
Вопрос о допуске третьего российского перевозчика на маршрут Москва—Прага стал одной из причин конфликта между авиавластями России и Чехии.
С 47-го на 51-е место опустилась Россия в новом рейтинге паспортов Henley & Partners.
289,5 млрд руб. требует ЦБ от бывшего руководства ФК «Открытие».
60 млрд руб. просит у государства «Интергео» Михаила Прохорова для своего медно-никелевого проекта в Восточной Сибири.
В среднем по $64 на человека потратят российские геймеры в 2019 году на компьютерные игры и внутриигровой контент.
В 16,1 тыс. руб., по оценке ИПЕМ, обошелся бы самый дешевый билет на Huperloop между Москвой и Петербургом.
Цитаты недели
Сделки недели
Входящие в ОПЕК+ страны решили продлить сделку по сокращению нефтедобычи на девять месяцев.
«Газпром» заключил контракт о закупке 5,5 млрд кубометров газа в Туркмении.
Минпромторг подписал инвестконтракты с рядом зарубежных автоконцернов, включая Volvo, Toyota, BMW, Volkswagen.
«Дом.РФ» реализует здания трех федеральных министерств, площадь которых превышает 100 тыс. кв. м.
X5 Retail Group и ГК «Абрау-Дюрсо» создадут совместное предприятие для развития бренда вина «Русская лоза».
По букве закона
Лефортовский суд Москвы арестовал помощника полпреда президента в Уральском федеральном округе Александра Воробьева, задержанного по подозрению в госизмене.
ГСУ СКР возбудило уголовное дело в отношении Сергея Кельбаха — бывшего главы «Автодора». Его подозревают в трех эпизодах злоупотреблений минимум на 2 млрд руб.
Хорошевский суд Москвы назначил 10 суток ареста оппозиционеру Алексею Навальному за участие в несанкционированном марше 12 июня.
Басманный суд Москвы приговорил к двум годам колонии основателя сети «Корчма "Тарас Бульба"» Юрия Белойвана.
В Москве задержали шестерых сотрудников ФСБ по делу о хищении более 100 млн руб.
Конституционный суд России (КС) второй раз за свою историю принял к рассмотрению жалобы на закон о реабилитации жертв политических репрессий.
Высшая судебная инстанция Франции приняла решение, по которому вопрос о компенсации родственникам погибших в крушении самолета ATR-72 под Тюменью в 2012 году может быть рассмотрен во Франции.
Сомнительные достижения
Гвинейский залив становится центром мирового морского пиратства, сообщает The Economist.
Отставки и назначения
Лидеры 28 стран Евросоюза согласовали кандидатуры на ключевые посты в организации.
“Ъ” стало известно о перестановках в руководстве Росгвардии.
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