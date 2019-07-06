Катастрофа под водой, конфликт в воздухе и злоупотребления на дорогах Прошедшая неделя в цифрах, цитатах и фактах

Цифры недели

14 офицеров погибли при пожаре на глубоководной атомной станции АС-31 в Баренцевом море.

На 5,4% сократилась погрузка на железных дорогах в июне.

32 млрд руб. могли заработать генерирующие компании из-за резкого роста цен на рынке электроэнергии с начала года.

До $49,3 за тонну упала цена на уголь в Европе. “Ъ” выяснил, чем грозит избыток угля.

Вопрос о допуске третьего российского перевозчика на маршрут Москва—Прага стал одной из причин конфликта между авиавластями России и Чехии.

С 47-го на 51-е место опустилась Россия в новом рейтинге паспортов Henley & Partners.

289,5 млрд руб. требует ЦБ от бывшего руководства ФК «Открытие».

60 млрд руб. просит у государства «Интергео» Михаила Прохорова для своего медно-никелевого проекта в Восточной Сибири.

В среднем по $64 на человека потратят российские геймеры в 2019 году на компьютерные игры и внутриигровой контент.

В 16,1 тыс. руб., по оценке ИПЕМ, обошелся бы самый дешевый билет на Huperloop между Москвой и Петербургом.

Цитаты недели

«Что вы хотите мне сказать? Права мне качнуть? Я тоже вам могу качнуть» (губернатор Красноярского края Александр Усс на встрече с пострадавшими от подтоплений).

на встрече с пострадавшими от подтоплений). «Мы сначала из-за высоких цен на нефть, потом из-за необходимости сконцентрироваться на укреплении макроэкономической стабильности откладывали проведение многих назревших структурных реформ. И теперь хотим быстрого результата. В итоге оказываемся снова в ловушке поиска простых решений, почему-то обычно поиски приводят в ЦБ» (глава ЦБ Эльвира Набиуллина на Международном банковском конгрессе в Санкт-Петербурге).

на Международном банковском конгрессе в Санкт-Петербурге). «Традиционный для начала года период медленной раскачки все-таки в этом году проходил быстрее» (премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на заседании президиума совета по нацпроектам).

на заседании президиума совета по нацпроектам). «По интернету активно распространяются фейки, из которых следует, что причина сбоя сервисов Facebook — действия Роскомнадзора. Ну, что мы можем сказать на это? "Неси еще патроны, Петька!"» (сообщение в Twitter-аккаунте Роскомнадзора).

Сделки недели

Входящие в ОПЕК+ страны решили продлить сделку по сокращению нефтедобычи на девять месяцев.

«Газпром» заключил контракт о закупке 5,5 млрд кубометров газа в Туркмении.

Минпромторг подписал инвестконтракты с рядом зарубежных автоконцернов, включая Volvo, Toyota, BMW, Volkswagen.

«Дом.РФ» реализует здания трех федеральных министерств, площадь которых превышает 100 тыс. кв. м.

X5 Retail Group и ГК «Абрау-Дюрсо» создадут совместное предприятие для развития бренда вина «Русская лоза».

По букве закона

Лефортовский суд Москвы арестовал помощника полпреда президента в Уральском федеральном округе Александра Воробьева, задержанного по подозрению в госизмене.

ГСУ СКР возбудило уголовное дело в отношении Сергея Кельбаха — бывшего главы «Автодора». Его подозревают в трех эпизодах злоупотреблений минимум на 2 млрд руб.

Хорошевский суд Москвы назначил 10 суток ареста оппозиционеру Алексею Навальному за участие в несанкционированном марше 12 июня.

Басманный суд Москвы приговорил к двум годам колонии основателя сети «Корчма "Тарас Бульба"» Юрия Белойвана.

В Москве задержали шестерых сотрудников ФСБ по делу о хищении более 100 млн руб.

Конституционный суд России (КС) второй раз за свою историю принял к рассмотрению жалобы на закон о реабилитации жертв политических репрессий.

Высшая судебная инстанция Франции приняла решение, по которому вопрос о компенсации родственникам погибших в крушении самолета ATR-72 под Тюменью в 2012 году может быть рассмотрен во Франции.

Сомнительные достижения

Гвинейский залив становится центром мирового морского пиратства, сообщает The Economist.

Отставки и назначения

Лидеры 28 стран Евросоюза согласовали кандидатуры на ключевые посты в организации.

“Ъ” стало известно о перестановках в руководстве Росгвардии.